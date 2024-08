Channing Tatum y Jenna Dewan, un divorcio que termina de concretarse

Agosto no terminó en paz para Channing Tatum y Jenna Dewan. Una demanda legal se convirtió en la cereza del pastel.

Channing Tatum (44) y Jenna Dewan (43) no han dejado de pelear tras su divorcio. Se conocieron en 2006, durante el rodaje de la película Step Up y se casaron en 2009.

En 2013 nació su hija, Everly y en 2017 comenzaron los rumores de su separación. El 2 de abril de 2018, la ruptura se confirmó. Lo que parecía un divorcio en buenos términos se convirtió en una batalla campal.

El motivo detrás del enfrentamiento

El último enfrentamiento se dio el pasado miércoles, a través de unos documentos judiciales obtenidos por People. Tiene que ver con las ganancias que Tatum consiguió por la franquicia Magic Mike, producida y protagonizada por él, un éxito de taquilla con una recaudación de $167 millones. Cabe señalar que las dos primeras entregas se estrenaron en 2012 y 2015, y la última en 2023.

Los abogados de Dewan afirman que el actor intenta “difuminar las líneas” de los derechos de propiedad intelectual, ya que todo se gestó durante su relación con la actriz y se cofinanció con fondos conyugales. El equipo legal de Tatum afirmó en mayo que él nunca ha ocultado finanzas ni ha negado a Dewan “su parte de los bienes o ingresos comunes”.

Lo curioso es que ambos han encontrado nuevos amores. Desde 2021, él es pareja de Zoë Kravitz, y ella, desde 2018, mantiene un romance con el actor Steve Kazee, con quien ya tiene dos hijos en común.

¿Jenna Dewan quiere dilatar la sentencia?

Ante lo ocurrido el miércoles 28 de agosto, los abogados del actor respondieron con una alegato en el que afirman que la moción de Dewan se ha planteado "únicamente para retrasar el próximo juicio”, con acusaciones “frívolas” sin “base en la ley o en los hechos”, según revela People.

Además, argumentan que ella debería ser sancionada "con la suma de $20,000 dólares” por su “claro intento de desviar la atención del tribunal de su violación intencionada de las fechas límite de deposición y descubrimiento ordenadas por el tribunal”.

Como van las cosas, el divorcio no llegará muy rápido. En abril, una fuente dijo en exclusiva a Us Weekly, que los involucrados sabían que el proceso no sería sencillo, "pero ninguno de ellos pensó que sería tan largo”.

