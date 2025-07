Cezar Augusto y Virginia Limongi: Una relación que ya había terminado hace rato

Cezar Augusto, participante de Soy el mejor, aclaró su situación sentimental con Virginia Limongi durante la reciente emisión del reality de baile de TC. “No estamos juntos hace un tiempo, ustedes recién se enteran. Nuestra relación se acabó, no hubo una tercera persona. Vamos a seguir adelante por nuestra hija, Virginia María. Mucha gente pone palabras en mi boca que no salieron de mí”.

Tras esas declaraciones, la presentadora de En contacto, colocó un breve mensaje en sus redes sociales: “Simplemente, gracias a los que sí, a los de siempre”. Además en Tik Tok rodó un video en el que ella aparece con el siguiente comentario: “Una ronda de aplausos para mí que me quedé callada, cuando tenía tanto que decir”.

Luego de que se conoció que Gabriela Pazmiño Yépez (madre de Sarah Gabriela, a quien se la ha involucrado con Cezar Augusto) seguirá un proceso legal contra los que han intentado dañar la reputación de su hija, ciertos medios buscaron a otro ‘pato’: Arianna, una bailarina del reality.

Previamente también ‘bailó’ en este escándalo, el jugador peruano Alfonso Barco del Solar (23) quien, supuestamente, le ha calentado la oreja a Virginia (31).

"Tóxicos y celosos"

Según allegados a la Miss Ecuador 2018 (que prefieren no identificarse), este lío, "en el cual se ha salpicado a muchas personas, pudo haberse evitado si ellos desde un principio decían que la relación se había terminado. Ambos son celosos y tóxicos”.

Connie Garcés, expresentadora de Los Hackers, no se quedó callada y le envió un mensaje a sus excompañeros. Parte de este indica lo siguiente. “A los cronistas de Los Hackers se les olvidó que muchas veces las parejas se pelean, se separan meses o definitivamente sin exponerlo y cada quien sigue su camino, tengan o no una familia. No es pecado salir con alguien que terminó una relación. Sean imparciales, atacan a alguien y defienden solo una parte”.

Gabriela Pazmiño Yépez se mantiene en seguir proceso legal

Durante el fin de semana, Gabriela Pazmiño Yépez ha mantenido conversaciones con el abogado Carlos Luis Sánchez. “No sé cuáles sean los problemas de esa pareja y las razones por las que hayan terminado hace algún tiempo, pero no puedo permitir que digan que mi hija es la responsable. No pediré favores a través de canjes como generalmente hacen los talentos en estos casos. Le pagaré los honorarios al abogado como corresponde para proceder legalmente”, dijo.

