La plataforma digital de contenidos audiovisuales, Netflix, anunció a través de sus redes sociales que la serie de impacto mundial, Casa de Papel, ya tiene una fecha oficial para el lanzamiento de su cuarta temporada. El 3 de abril del 2020, se mostrará el desenlace del segundo atraco que hace el famoso grupo en España.

“Prepárate para el caos”, es el primer mensaje que muestra el teaser del trabajo que tendrá un total de ocho capítulos. ¿Esta temporada es la última entrega de esta serie? La respuesta es no. Se tiene previsto que las grabaciones de la quinta parte inicien los primeros meses del 2020.

La tercera temporada tuvo más de 34 millones de visualizaciones. Instagram

Para recordar

La primera temporada de esta serie española, salió a la luz en marzo del 2017. Fue creada por Álex Pina y bajo la producción de Atresmedia. Aunque fue emitida por primera vez en Antena 3, posteriormente Netflix adquirió los derechos para que pueda ser transmitida digitalmente en todo el mundo.

Desde entonces, el grupo de aficionados sigue en aumento, lo cual ha hecho que se convierta en uno de los productos de habla hispana con más visualizaciones de la plataforma en toda la historia con 34 millones de espectadores… La serie es protagonizada por Pedro Alonso (Berlín), Miguel Herrán (Río), Esther Acebo (Mónica Gaztambide), Álvaro Morte (El Profesor) y Úrsula Corberó (Tokio).

Otros estrenos

Para inicios del primer trimestre del 2020, Netflix ya anunció las fechas de lanzamiento de algunas otras series con la que esperan captar mayor audiencia. Entre ellas se encuentran: Sex Education 2 (17 de enero), Titanes 2 (1 de enero), AJ and the Queen (10 de enero), Grace and Frankie (15 de enero), Soy un asesino 2 (31 de enero), No te puedes esconder (24 de enero) y Ragnarök (31 de enero).