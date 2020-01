Bardelini, el mariachi canta rancheras desde su adolescencia

Ricardo Montaner se presentará en Guayaquil Leer más

Bardelini, el mariachi es el nombre artístico de Héctor Atilio Bardelini, de 41 años. Nació en Guayaquil, pero reside en la península de Santa Elena hace 9 años. A los 12, incursionó en la música romántica con baladas y a los 15 optó por las rancheras.

Siempre tuvo el apoyo de su profesor, Freddy Echeverría, violinista de la Orquesta Sinfónica de la ciudad y quien le enseñó a tocar el guitarrón y vihuela. Además ejecuta el piano y otros instrumentos como la batería, guitarra eléctrica y el bajo.

“Cuando yo era instrumentista vi al público emocionarse con un mariachi en un estadio. Se me puso la piel de gallina. En esa época mi amigo Freddy tenía un grupo y también sacó un disco con 18 canciones en el cual yo era su guitarrista. Me impulsó a cantar el tema El charro chaparro, compuesta por él. No me gustó, sin embargo lo hice”, recuerda.

Aunque siguió haciendo música, a los 33 años formó el mariachi La Libertad en la península de Santa Elena. Previamente, integró las agrupaciones Guadalajara, Pasión de México, Cielito Lindo, América Real (el de mi profesor) y Acapulco. Generalmente, su repertorio incluye canciones de Vicente Fernández y Javier Solís, quien ha sido su gran inspiración.

“Me encanta la manera en la que interpreta sus canciones. Imité a este artista mexicano en el programa Yo me llamo. Una gran experiencia. Me apasiona su vida y ahora promociono En tu pelo”.

Bardelini, el mariachi alista un tema dedicado a las madres, con el nombre de Madrecita viajera. Tiene previsto lanzarlo en aproximadamente cuatro meses. En Colombia se lo grabará y producirá.

“Muchas mujeres han dejado su tierra y su familia por irse a trabajar a otros países. Cuando viajé a Estados Unidos me di cuenta de esta realidad. Se la dedicaré a mi mami (Aracelly). Sentí su ausencia cuando tenía que irse a otras provincias para solventar gastos familiares”, expresa.

Uno de sus sueños es visitar México y cantar con los mariachis de ese país. “En Guayaquil existe mucho consumo de esta música. No solo en grandes espectáculos, además en las serenatas de San Valentín, Día de la Madre y en cumpleaños”.