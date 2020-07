Astrid Achi: "Me vi afectada por la crisis, pero me reinventé y aquí estoy"

La guayaquileña Astrid Achi, es otra de las cantantes que se ha visto afectada por la pandemia del coronavirus. En diálogo con EXPRESIONES, indicó que, al igual que muchos de sus colegas le ha tocado reinventarse y adaptarse a la 'nueva normalidad' para suplir esa sinergia que existe entre público y artista. "Acabo de graduarme de Magister en Artes Musicales. Ofrecí un recital frente a un jurado que al igual que mis amigos, estaban conectados. Fue para mí una situación singular e histórica, a eso apuntamos", dice.

Coincide con la escritora chilena Isabel Allende al afirmar que hay que despojarse de lo irrelevante y quedarse con lo necesario e importante en esta nueva era. "En lo laboral, claro que me he visto afectada pero he creado un grupo antiestrés a través de la plataforma Zoom. Lo he hecho con personas que desean cantar conmigo y que aprenden también. La mayoría son mujeres y están atentas al estilo que recomiendo para determinada melodía, mientras nos tomamos un vinito, es muy light", menciona.

Aliviar el estrés en otros, a través de la música, es otra de sus iniciativas. Cortesía

La iniciativa tiene como objetivo aliviar las tensiones y la angustia que se viven en medio de noticias y situaciones nada alentadoras.

Achi continúa con sus clases, ahora de manera digital, con el coro que dirige. "En este mes de las fiestas de aniversario por la fundación de Guayaquil ofreceré mi primer concierto online programado por el Municipio.Será el 25 de julio y lo haremos con excelente sonido y una puesta en escena de alta calidad".

La intérprete de Arráncame la vida, también se ha movido mucho en redes sociales, teniendo participaciones en vivo a través de Facebook para llegar a otras partes del mundo. "No hay que caer en la desesperación, se sale adelante con una mente positiva. He perdido familiares cercanos por la Covid-19, pero estoy clara que hay un propósito y todo tiene un para qué, debemos aprovechar el hoy y vivir un día a la vez, hay que adaptarse a las actuales circunstancias y avanzar, prepararse y reinventarse".