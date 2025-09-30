Asesinan a Micky Hair, estilista de Ángela Aguilar, en Ciudad de México

El ataque armado se dio afuera de uno de sus centros estéticos en la capital mexicana

Miguel Ángel de la Mora, conocido en el medio artístico como Micky Hair, fue asesinado la noche del lunes 29 de septiembre en la Ciudad de México. El estilista, quien trabajó con celebridades como Ángela Aguilar, fue atacado afuera de su negocio en la colonia Polanco.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, conductor de C4 en alerta, “le dispararon afuera de su negocio”. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que se trató presuntamente de una “agresión directa” y añadió que “de acuerdo con los primeros reportes, los probables responsables viajaban a bordo de una motocicleta, por lo que, en conjunto con la Fiscalía de la Ciudad de México, ya se realizan las investigaciones correspondientes, con el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona”.

RELACIONADAS Nodal se casó con Ángela Aguilar 21 días después de separarse de Cazzu

La trayectoria de ‘Micky Hair’

Miguel Ángel de la Mora era originario de Jalisco y propietario de Micky’s Hair Salon, con sucursales en Zapopan y la capital mexicana. Además de empresario, también era figura en redes sociales, con más de 171 mil seguidores en Instagram y cerca de 22 mil en TikTok.

Entre sus clientas se encontraban artistas como Ángela Aguilar, Kenia Os, Natasha Dupeyrón, Priscila Escoto y Regina Peredo Gutiérrez. Su nombre alcanzó notoriedad cuando se hizo público que colocó extensiones de cabello a la cantante Ángela Aguilar, esposa de Christian Nodal.

Según Infobae, mantenía una relación cercana con Diana Esparragoza, nieta de Juan José Esparragoza Moreno, ‘El Azul’. El pasado 17 de septiembre compartió imágenes junto a ella con el mensaje: “Festejando a Lady”.

Ángela y Pepe Aguilar desatan polémica por comentario hacia los migrantes Leer más

Las últimas publicaciones

Horas antes de su asesinato, ‘Micky Hair’ compartió varias historias en Instagram. En una de ellas escribió “Se logró” sobre un video grabado en un gimnasio. Más tarde mostró que ya se encontraba en su salón en avenida Masaryk, iniciando su jornada laboral. En otro clip promocionó la venta de obras de arte exhibidas en el establecimiento.

La noticia de su fallecimiento generó impacto en el medio artístico y en redes sociales, donde sus seguidores y clientes lo despidieron con mensajes de condolencia.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!