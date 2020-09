Aron Luix "no soy inocente. Soy un chico malo"

Al ponerle play a Inocente, su reciente sencillo, se escucha entre el beat el cantito que dice: "Rudeboyz". Este lo puede escuchar en las canciones que llevaron a Maluma a la fama internacional (Pasarla bien y Felices los cuatro). Y es que Aron Luix llega con el apoyo de este dúo de productores, además de la colaboración de Maluma como compositor de su tema y con el equipo de Joch Entertainment y WK Records, el movimiento discográfico perteneciente a Walter Kolm, mánager de Maluma y CNCO. Aron acaba de cumplir 18 años y también tiene apenas un mes de haber concluido sus estudios de bachillerato, pero ya forma parte de las grandes ligas de la música y quiere ponerle toda su pasión y tiempo a crecer como artista. El estadounidense de origen dominicano es vivaz y tiene un particular flow para hablar. A EXPRESIONES le contó cómo nació esta propuesta de grabar una composición de Maluma, que él mismo le entregó para su primer tema internacional.

"Nosotros trabajamos con equipos hermanos. Él es parte de WK Entertainment. Y un día nos encontramos en la oficina y me dijo: ‘Yo tengo una canción que es perfecta para ti. Tenemos que hacer algo. La hicimos en julio del año anterior y en diciembre pasado grabamos el video en Medellín, Colombia. Le doy gracias a Dios por todo lo que está pasando. No todos los artistas pueden decir que empiezan con un gran equipo", explica.

También cuenta contento que tuvo la libertad de modificar ciertas frases para hacer la canción aún más cercana a su estilo. "Tiene la mitad de mi flow y el de Maluma". Esta canción ya supera los 2,5 millones de reproducciones. Trata de un hombre que no duda en proponer romances y de una mujer independiente que no tiene miedo de tomar las riendas de una relación. La canción habla justo de perder la inocencia y Aron asegura que es muy despierto. "En verdad aquí en Miami a las mujeres no les gustan los chicos inocentes. Por eso no tengo nada de eso. Yo soy un chico malo". Su futuro sigue a paso lento. La pandemia pausó sus proyectos de visitar Sudamérica, sin embargo, sigue confiando en el poder de Internet para lograr el hit musical con el que sueña.