Generalmente, la vida de un personaje se cuenta en TV después de su fallecimiento. No ha sido el caso de la cantante y compositora colombiana Arelys Henao (46), quien visitó Guayaquil por su reciente canción 'Lo pasado pisado'.

Antes de alcanzar la fama internacional, su existencia no fue nada fácil. Desde muy joven fue víctima de grupos armados en Colombia, tuvo que lidiar con la muerte de siete de sus hermanos, la mayor falleció mordida por una serpiente y otro de cáncer del hígado.

Además, La reina de la música popular, como se la conoce, luchó contra el cáncer de tiroides, sufrió el asesinato de su sobrina Jenny Hurtado y lloró la muerte de su papá, Alonso Henao.

Alta, de piel blanca y de potente voz, proviene de una familia campesina en la que nadie era cantante. A medida que fue creciendo, nació en ella el amor por la música, pero su progenitor quería que fuera profesora. Decía que “eso de la fama era para los ricos, no para los pobres”. De niña vendió jugos en los caminos, tamales, empanadas y mercancía. Es estilista de profesión.

La música siempre estuvo en su vida, pero “como no tenía para comer, debía acompañarla con otros oficios, esta me salvó y nos cambió la vida”, cuenta.

En Medellín inició su carrera inspirada en el referente de la música popular colombiana Darío Gómez. Desde 1996, ha sacado varios discos como solista y colaboraciones con intérpretes del género.

'Canto para no llorar' es la serie de Caracol Televisión basada en su historia y que se grabó en 2021. Cuenta con dos temporadas. Primero la presentó Netflix y ahora la emite TC a las 21:00. La actriz Mariana Gómez interpreta a Arelys y comparte roles estelares con José Ramón Barreto, el venezolano que vivió en Ecuador y fue pareja de Krysthel Chuchuca. Este actor encarna a su esposo y mánager, Wilfredo Hurtado, con quien procreó a sus hijos Juan Esteban y a Miguel.

Haciendo alusión a su reciente tema, 'Lo pasado pisado', ¿usted ha dejado todo atrás?

El sencillo mantiene mi estilo y es una canción de la autoría de Over Vásquez y Weimar Gallego, el Dueto del Pueblo. Se grabó en los estudios Felinos Producciones con la dirección musical y producción de Yohan Úsuga. El video oficial se lanzó en Medellín. Es un tema de empoderamiento femenino en el que dejo todo lo malo atrás para emprender un nuevo camino y darme una nueva oportunidad para ser feliz y luchar por otros proyectos.

Casi siempre se cuenta la historia de un personaje luego de su deceso, como una forma de homenaje.

No ha sido así en este caso. La serie es mi vida. Haré algunas apariciones. Ya están grabando la segunda temporada para Netflix. Llevo 27 años de carrera, más de 100 canciones tienen mi voz, he compuesto más de 250 temas. Me han grabado artistas colombianos. Son 27 años de trabajo diario, he estado en tarimas diferentes y he hecho giras en Estados Unidos, México, España, Costa Rica y otros países.

¿Fue una iniciativa suya o de algún productor?

El primero que me propuso contar mi vida en TV fue el libretista Fernando Gaitán (de éxitos como 'Café con aroma de mujer', 'Yo soy Betty, la fea' y 'Hasta que la plata nos separe'). En ese momento no estuve muy segura de hacerlo. Venía de escaparme de un grupo armado y por este motivo ellos se sintieron burlados.

Decidimos que se debía esperar hasta que firmaran los acuerdos de paz y existiera un poco más de garantías. No quería tener esa exposición, el conflicto fue muy tenaz. Luego recibí nuevas ofertas, de Caracol TV. Me di cuenta de que la voluntad de Dios era que contara mi historia para que sirva de testimonio para muchas mujeres y que se sientan identificadas.

¿Esa experiencia debió ser muy dolorosa?

Se llevaban a niñas y niños. Aparte un comandante de un grupo armado se obsesionó conmigo, quería que fuera su mujer, por eso no me mataron. Me decían que si hubiese sido otra persona, me hubiesen matado de inmediato. Me persiguieron durante cuatro años. No era vida, porque la gente decía que al final me iban a matar.

¿Está de acuerdo con lo que se cuenta? A veces se alega que hay mucha ficción en estas historias, ¿se exagera e incluso hasta se miente?

(Risas) Estoy contenta con el trabajo. Me divierto, he llorado, la he visto tres veces. Mariana Gómez fue la protagonista de la primera temporada, hizo un buen trabajo. Me siento identificada con lo que se narra, todo lo que presentan pasó en mi vida, mi familia también la ha visto. Los productores cuidaron los detalles. Tengo curiosidad de ver la segunda parte. Una señora de Brasil me escribió para decirme que la ha visto diez veces. Es mi historia, mi familia y mis canciones.

¿Han surgido problemas tras la emisión de la serie?

Siempre fui una artista independiente, las canciones son mías. Tampoco se han dado represalias.

Siempre habrá algo que no desea que se cuente porque es muy personal.

Al principio mi padre no estuvo de acuerdo que yo cantara, pero no era tan tosco ni tan duro como aparece en la serie. Era amoroso, echaba la cantaleta con amor y aconsejaba de la misma forma.

Seguramente lloró mucho al verla...

El primer mes lloré mucho. Cada vez que la veía, lloraba y lloraba. No fue fácil revivir mi historia ni verme desplazada por la violencia, vivir en las calles, pasar hambre. Tampoco fue sencillo ver a mi hermano Martín que residió en Ecuador y luego murió de cáncer en Colombia.

Tampoco fue fácil ver a mi padre y a una hermana que también fallecieron. Siento que contar mi historia sirvió para sanar el alma. Antes de que se emita la producción, no podía hablar de ellos sin llorar. Faltaba esa sanación interior. Mi vida la marcaron muchas situaciones, fueron muchos años de vestirme de negro, de lágrimas, de humillaciones, porque era difícil que una mujer cantara música popular.

Viví mucho machismo, pero lo logré superar. En estos momentos no me marca nada negativo, tengo esperanza, quiero hacer realidad los sueños, vivir hasta más de cien años (risas). Me marca más el futuro que el pasado. Cuando aquello ocurre es que lo vivido no ha sido en vano, se ha crecido en todos los sentidos.

Antes cantaba para no llorar, ¿y ahora por qué lo hace?

Canto para empoderarme, sanar, para llenarme de actitud, para luchar y para todo.

Musicalmente sigue creando...

Acabo de lanzar el tema 'Pacto de olvido', un regional mexicano con Fanny Lú. También grabé con Juan Fernando Velasco ('Dicen') y con Andrés Cepeda ('De carne y hueso'). Estoy grabando un homenaje a Julio Jaramillo y también nuevas canciones. Preparo giras en agosto para Estados Unidos y México, luego iré a Perú y Canadá. Espero ofrecer mis shows en Ecuador. Pronto los anunciaremos.

Usted interpretó el tema 'No podemos callar', el cual tiene un mensaje para hacer conciencia en las mujeres sobre el maltrato.

Fue una campaña que se organizó por un asesinato familiar. Mi sobrina (Jenny) fue degollada, la mató su propio padrastro, que aprovechó un día que se quedó a solas con ella. Tenía 20 años. El asesino estaba suelto y nos seguía amenazando, pedimos el apoyo de las autoridades. Nadie nos la devolverá, pero queríamos que se hiciera justicia. A los seis meses lo capturaron.

A diario asesinan a mujeres, las cifras son altas. Es necesario hacer conciencia, denuncien, no se dejen maltratar. El problema es que muchos hombres no controlan sus emociones, se dejan llevar además por las drogas, el alcohol o el machismo. Cometen errores que los llevan a la cárcel o al cementerio. No tienen a Dios en su corazón. Arelys

Su voz es muy potente, incluso cuando habla.

(Risas) Cuando voy a la tienda o a un supermercado, donde sea me reconocen por la voz.

A pesar de su difícil vida, logró mantener su matrimonio.

Llevo 27 años casada. Me siento una mujer realizada, sé para dónde voy. A mi hijo Juan Esteban le llamaron la atención los negocios, mientras que Miguel es futbolista. A ninguno le dio por cantar. Mi esposo maneja nuestra empresa.