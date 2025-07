Antonella Moscoso: "Soy la mujer que 'domó' a Renier"

Cuando son niñas, gran parte de las mujeres sueñan con vestirse de novia. La bailarina Antonella Moscoso (27), de Soy el mejor, no es la excepción y en esta producción de EXPRESIONES lució como quisiera verse cuando se case con el cubano Renier Izquierdo (28), presentador del segmento Detrás de las estrellas, de De casa en casa.

La ceremonia civil está prevista para el 5 de noviembre y la religiosa, para el 29 de ese mismo mes. Esta última será oficiada por un pastor en una finca de la Costa ecuatoriana. El hijo de ambos, Renier, será el portador de los anillos.

¿Cómo surgió el flechazo entre ustedes?

Yo tenía una pareja (Lue Mansilla) y Renier acababa de llegar del reality El poder del amor. En Soy el mejor se lo presentó como el talento internacional y me tocaba ser su compañera de baile. Aunque nos vincularon sentimentalmente, no existía nada en ese momento. Mi expareja creyó que era cierto y terminó la relación. No confió en mí y, tal vez, de alguna manera, con su actitud le dio la oportunidad a otro hombre. A veces el ladrón juzga por su condición. Con Renier nos hicimos amigos, después de cuatro o cinco meses surgió todo, aunque yo dudaba porque a él no le interesaba quedarse en Ecuador, tiene residencia en Estados Unidos. Con el paso del tiempo nuestros sentimientos se fortalecieron.

Renier es fosforito

Los allegados dicen que usted ‘domó’ a esa fiera, porque él tiene carácter fuerte, es peleón…

(Risas) Ha vivido varios procesos. Llegó con una actitud arrogante, pero mi personalidad es pasiva. Antes de hacer algo, lo pienso muchas veces. En cambio, Renier es fosforito, impaciente, como el típico cubano. Lo bueno es que sabe escuchar. Lo que se veía en pantalla no era lo mismo que se veía detrás de ella. Me decía que a veces es necesario ponerse esa coraza para que no te vean la cara. Se dejó guiar y ha cambiado positivamente.

Las mujeres se le pegarán como chicle…

Celosa enferma no soy. Las mujeres tenemos ese olfato para darnos cuenta cuando algo ocurre. Estoy segura de lo que soy, de lo que valgo y de la persona que está conmigo. Al inicio de la relación también surgieron inseguridades, porque no sabía lo que él quería.

Algunas mujeres tratan de atrapar a un hombre con los hijos…

Eso me pasó cuando se enteraron de que estaba embarazada, es lo que dijeron. En estos momentos un hijo no amarra a nadie. Cuando un hombre se quiere ir, se va, no le importa nada. En mis creencias no está abortar. Cuando decidimos tenerlo, él era el más emocionado. Llamó a sus padres (Yamilé y Reniero) y les dijo que iban a ser abuelos. Creo que anhelaba un hijo. Siempre ha sido un hombre solitario, que anda de país en país. Necesitaba su propia familia.

¿Sus suegros estarán en el matrimonio?

Se están haciendo los trámites para que vengan. Ella vendría con residencia y se quedaría. El papá se encuentra en Estados Unidos, donde es residente pero no ciudadano. Se complica, porque si sale, tal vez ya no pueda entrar.

Doscientos invitados a la ceremonia

¿Cómo soñaba que sería su boda?

Siempre quise que fuera una boda grande, con el amor de mi vida, con un vestido hermoso y en ese día compartir con mis seres queridos. No se ha dado en el orden que hubiese deseado, casarme primero y luego tener a mi hijo. Cuando quedé embarazada, nos decían que nos casemos, pero no iba a hacerlo si él no estaba de acuerdo. El bebé nos ayudó a madurar y a fortalecer la relación.

Los vestidos los confeccionará Karla González. Cortesía

¿Ya lo tiene todo planificado?

Invitaremos a doscientas personas. Cien son de Renier. No sé de dónde ha sacado esa cantidad de invitados, porque él no tiene muchos amigos. Tendré ocho damas; dos de ellas son Kimberly Cedeño y Elizabeth Cader, la novia de Don Day. Ellos también están planificando casarse, Don Day no se decidía, pero creo que ya le llegó el momento. Al parecer será cerca de nuestra fecha. Tengo la suerte de que mi padre (José Antonio) esté vivo y será quien ese día me lleve de su brazo.

Dicen que las novias deben llevar algo azul, algo prestado…

Tal vez lleve algo prestado de mi mamá (Betty). Ella tiene mucho tiempo con mi papá, es a lo que también yo aspiro.

El vestido es lo que más preocupa a la novia.

Los dos vestidos, el de la ceremonia civil y el de la religiosa, los confeccionará Karla González. Le di mis ideas, quiero un traje estilo princesa, pero con la facilidad de desmontarlo para que quede un modelo corte sirena.

Usted es bailarina, así que seguramente le bailará a su esposo…

(Risas) Yo le bailaré, él hará lo mismo y bailaremos juntos. Se montará una coreografía, con todos los juguetes.

¿Quién financia el matrimonio: ustedes o el canal?

Nosotros lo financiamos. TC es el medio que cubrirá la boda, pero en vivo se verá por Familia a bordo, nuestro canal de YouTube. Es chévere que alguien te ayude, pero prefiero que todo sea a mi gusto, sin que nadie imponga nada. Con la diseñadora hemos llegado a un acuerdo. La luna de miel será en la fecha en la que ambos podamos. Nos gustaría Europa o México.

“Soy tranquila, pero no tonta”



Usted dijo que a Nathaly Carvajal no la tenía en la lista de invitados.

A ella le gusta generar y dice que muere por Renier. Le tiene ‘hambre’. Siento que es una relación de compañeras de trabajo, nada más. Invitarla a mi boda no me suma.

Son jóvenes, con un futuro por delante, así que la familia puede seguir creciendo.

Yo no quiero otro hijo, hay que esperar un buen tiempo. Los niños son una gran responsabilidad y gastos. Él quiere la niña.

Si quisiera podrían irse a vivir a Estados Unidos.

Él y el bebé son ciudadanos norteamericanos. Sería una opción si no tuviera trabajo. Para irnos debe tener algo seguro allá, no es de irse a lo loco. Yo tengo mi academia de baile en Guayaquil y en Baba, donde me conocen desde pequeña. Si se diera el caso de irnos, debería dejar establecido mi negocio. Si nos vamos, nos vamos todos. Y si nos quedamos, nos quedamos todos.

Su compañera Carolina Bravo abrió la boca y se metió en problemas con Juan del Valle.

Yo llevo cinco años en Soy el mejor. Carolina y Juan sabían a lo que se metían. Él siempre fue claro, ella se enamoró y aceptó. Nunca la oficializó y Carolina lo permitió. A mí me pasó al inicio, pero puse todo en claro porque quería estabilidad. No puedo juzgarla porque cuando nos enamoramos, no escuchamos y nos volvemos tontas. Creo que es falta de madurez y experiencia en un reality show. Por querer generar no se miden consecuencias.

Usted tiene nombre de una telenovela argentina…

(Risas) Mi papá se llama José Antonio. Mi carácter no es tan fuerte, pero cuando digo no, es no.

El refrán lo expresa: “Del agua mansa líbrame, Dios mío; que de la brava me libraré yo”.

Soy tranquila, pero no cojuda ni tonta.

