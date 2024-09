Andreína Díaz denuncia que fue víctima de violencia física y psicológica

La modelo y exparticipante de reality invita a otras víctimas a no callar

La modelo Andreína Díaz revela el horror de la violencia de género que sufrió a manos de su ex.

La modelo y exparticipante de reality show, Andreína Díaz, ha decidido hablar públicamente sobre los duros momentos que vivió debido a la violencia ejercida por la que habría sido su expareja.

En una publicación en sus redes sociales, Andreína expresó su dolor y determinación por compartir su experiencia, no solo por ella, sino por todas las mujeres que han sido víctimas de abuso. "Hoy hablo por mí, por la Andreína que él sepultó con sus golpes, y también por todas aquellas mujeres víctimas de la violencia de género, maltratadas física y psicológicamente, que se han callado. Creo en la importancia de denunciar estás acciones repudiables por qué nadie, ninguna mujer u hombre por ningún motivo, circunstancia, ni razón alguna justificada ni romantizada merece ser objeto de una agresión", se lee en el texto que acompaña a impactantes imágenes que muestran las consecuencias físicas de la agresión.

En las fotografías, Andreína aparece con el labio ensangrentado y visibles moretones en su cuerpo, prueba del ataque brutal que sufrió el 3 de agosto de este año, según explicó en la publicación. "Él, de manera extremadamente violenta e inhumana, arremetió brutalmente contra mi persona, me causó graves heridas y lesiones físicas que me imposibilitaron, además de daños emocionales y psicológicos que me han impedido ser la mujer que era antes", señaló.

Mantuvo el silencio por miedo

Andreína también confesó que el silencio que mantuvo sobre la agresión fue resultado del miedo y la dificultad para abordar un tema tan doloroso sin afectar a su familia y seres queridos. "Su violencia física fue solo el comienzo de noches en vela, miedo constante, ansiedad paralizante, autoestima destrozada, confianza rota, la sensación de estar atrapada y sola", relató, destacando el impacto emocional devastador que acompañó al maltrato físico.

La publicación de Andreína ha despertado una ola de apoyo y solidaridad entre sus seguidores, quienes han llenado las redes con mensajes de aliento y reconocimiento por su valentía.

Con este valiente testimonio, Andreína Díaz busca dar visibilidad a una realidad que afecta a muchas mujeres y que, como ella misma dijo, "no debería ser callada por miedo o vergüenza".

