'And Just Like That…' Temporada 3: dónde verla y todas las sorpresas de este regreso

'And Just Like That…', la secuela de 'Sex and the city', regresa con una tercera temporada.

Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes y Charlotte York están de vuelta. La tercera temporada de And Just Like That..., la secuela de Sex and the City, llega este 29 de mayo a Max (antes HBO Max) con 12 nuevos episodios que prometen emociones, nostalgia y giros inesperados que mantendrán enganchados a los fanáticos de la icónica serie neoyorquina.

¿Cuándo se estrena la temporada 3 de “And Just Like That...”?

La esperada tercera entrega de And Just Like That... se estrena este jueves 29 de mayo en la plataforma Max. Los nuevos capítulos se lanzarán semanalmente cada jueves, llevando nuevamente a la pantalla la vida, amores y retos de tres mujeres que marcaron una generación.

¿Qué esperar de esta nueva temporada?

En palabras de Sarah Jessica Parker, protagonista y productora ejecutiva, esta etapa es aún más especial que la serie original. Desde París, donde el elenco presentó la nueva entrega, Parker aseguró: “Esta vez no necesitamos que nos recuerden lo especial que es”.

El tráiler oficial, ya disponible en YouTube y redes sociales, revela momentos cargados de emoción, reencuentros románticos, redescubrimientos personales y un vibrante verano en la ciudad de Nueva York.

Carrie y Aidan: ¿vuelve el romance?

Uno de los grandes focos estará en la relación entre Carrie Bradshaw y Aidan Shaw (John Corbett). Aunque la segunda temporada terminó con una separación pactada de cinco años, el nuevo adelanto sugiere que la historia aún no ha terminado. Además, Carrie emprenderá un nuevo camino profesional como escritora de ficción romántica, abriendo una etapa de transformación y reinvención personal.

La periodista también ha dejado atrás su icónico apartamento del Upper East Side para mudarse a una elegante casa en Gramercy Park, marcando un cambio físico y emocional en su vida.

Nuevos personajes y regresos esperados

Esta temporada presenta nuevos personajes que añadirán capas a la trama. Entre las incorporaciones destacan:

Rosie O’Donnell como Mary

Patti LuPone

Kristen Schaal

Logan Marshall-Green, Mehcad Brooks y Jonathan Cake, posibles intereses románticos para las protagonistas

Además, Sebastiano Pigazzi (Giuseppe) y Dolly Wells (Joy) se convierten en miembros regulares del elenco.

Uno de los elementos más celebrados del tráiler es el regreso de la narración en voz en off de Carrie, ausente en las dos primeras temporadas. Según el showrunner Michael Patrick King, esta voz narrativa permitirá a los espectadores conocer una dimensión más íntima de la protagonista.

