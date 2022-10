En marzo de este año, la cantante Ana Paula (26) se marchó a Argentina. Durante su permanencia, integró el elenco de una comedia de la que no da detalles porque afirma no tener autorización de la producción. Cuatro veces ha cambiado la fecha del boleto de avión para volver. Sus compromisos se lo han impedido. Espera estar en su tierra, Ecuador, en diciembre, pues no quiere pasar las fiestas lejos de su familia.

En el programa de Marcelo Tinelli 'Canta conmigo ahora' es uno de los cien jueces. Ya está a punto de iniciarse la segunda temporada por Canal 13. No todo ha sido trabajo, Cupido hizo de las suyas y se enamoró de un abogado argentino.

Muchos artistas habrán soñado con ser parte de este reality musical, pero no todos lo lograron.

Hice un casting, al mes me confirmaron que iba a estar. Exigían que seamos profesionales de la música, no solo cantantes de diferentes géneros, hay desde ópera hasta música urbana o rap, además, coaches y profesores. La primera temporada finalizará a mediados de octubre, la segunda arrancará de inmediato. Estaré nuevamente como juez, aunque no todos se quedarán.

¿Cómo ha sido trabajar con Marcelo Tinelli, el conductor más exitoso de Argentina?

Una gran experiencia. Ha sido nuevo hasta para Marcelo, quien antes manejó otro formato con 'Showmatch'. Ahora se lo ve más serio, se mide más en sus bromas, tiene otro ritmo, ya no es el protagonista, lo es el jurado.

Es la primera vez que trabajo con Marcelo Tinelli. Todo es perfecto, los participantes se sienten muy cuidados. Siento que abrí puertas en lo profesional y también en lo personal. Decir que he compartido con Marcelo le ha sumado a mi carrera. El país ha estado pendiente, porque vino gente de todos lados. Generalmente, grabo lunes y martes.

¿Qué hace el resto del tiempo?

Estoy considerando tomar nuevamente clases de actuación, canto y de tango. Es complicado bailar tango. Con mis padres (Anita Buljubasich y Nerio David Pérez) fuimos a La Viruta Tango Club, estaba totalmente pérdida. Me dieron ganas de aprender, me encanta ese género.

Por sus padres, que son argentinos, usted siempre ha viajado allá, pero es ahora cuando se le ha pegado el acento.

(Risas) Así me dicen, pero yo digo que no, siento que estoy muy guayaca. Acá les gusta mi acento.

Se le nota mucho al hablar.

Cuando hablo con una amiga, me dice que ahora soy reargentina (risas). Tal vez cuando regrese se neutralice mi acento. También desde pequeña he escuchado a mis padres decir palabras que no son ecuatorianas, es inevitable que se me peguen.

No faltarán las anécdotas en el reality musical.

Compartir con talentos, como Cristian Castro y El Puma, ha sido increíble. Estar entre jueces importantes, unos más conocidos que otros, es maravilloso, aunque lo primero que piensas es en el ego de ellos, pero aquí no existe eso.

Actúan como cualquier persona. El Puma me regaló un chocolate, el crítico Bebo también. Yo les he regalado chocolate ecuatoriano. Cristian ya no está, pero con sus looks creaba contenido (risas). La hija de Tinelli, Candela, también participa.

Dicen que nadie es profeta en su tierra. ¿Usted se siente así?

Lo que logré ha sido importante para mi carrera. Ecuador me enseñó cómo pararme en el escenario y cómo transmitirlo. A algunos les habrá gustado, a otros no. Pero es algo que a todos nos pasa. Siempre quise estar en otro lado para sentir cómo es arrancar desde cero y hacer mi propio camino.

Aunque estuve en Netflix, saqué ocho canciones como solista y trabajé con productores internacionales, siempre me presentaron, incluso los medios de comunicación, como la hija de Ana Buljubasich. Me siento orgullosísima de mi madre, pero quiero sacarme aquello porque debo despegar del nido. Esta fue mi forma.

Aunque esté acostumbrada a ir y venir, siempre se extraña.

La familia y la comida, no puedo mentir, son lo que más extraño. Mis padres me acaban de visitar. Mi mamá ya se fue, mi papi regresará el sábado 8 de octubre a Ecuador. Cuando ella se marchó, yo no paraba de llorar, aunque siempre hablamos, pero tenerla a mi lado fue increíble.

Ahora que Anita ya no está en TV, ¿tendrá más tiempo disponible para sus hijos?

Entre los tres nos la peleamos (risas). No queremos dejarla. ¡Pobre mi madre! Quería que se quede más tiempo, pero mis hermanos Gabriela y Marcelo ya la reclamaban. Se tiene que repartir y con mi papá que la quiere un montón. Así es el amor.

¿Ha considerado radicarse en Argentina?

Nunca sé lo que haré al día siguiente (risas). No podría decir cómo veo mi futuro, pero mi energía está puesta en Argentina. Lo asumo.

Si las oportunidades existen en el exterior, hay que aprovecharlas...

Correcto. Cada quien construye su futuro como le conviene. Yo quise alejarme y enfocarme en diferentes caminos. La actuación me interesa, así como la música. Hay mucha oferta en Argentina.

¿El amor ha tocado las puertas de su corazón?

(Risas) Mi corazón está fantástico, contento. Me siento enamorada y feliz. Es un buen chico argentino, se llama Fernando. Encontré el amor. Lo conocí apenas llegué. La labia de los argentinos ya la conocía, estaba entrenada para ello, pero este me conquistó. Mi mamá dice que es el mejor novio que le he presentado. Ha sido mi gran compañía en estos meses.

¿Entonces esa es una de las razones por las que no regresa a Ecuador?

(Suelta una carcajada) Aunque no hubiese hecho la pregunta, le habría contado de mi romance porque estoy muy contenta, lo tengo en la punta de la lengua.

¿Parece que el amor ha pegado fuerte?

Es un abogado argentino, de 39 años. Lo llevaré a Ecuador en diciembre. Cuando hablo de lo deliciosa que es la cocina ecuatoriana, me pide que le prepare un platillo, entonces me dice que no le gusta. Pero es que yo cocino pésimo (risas). Allá le daré mucho verde.

¿Qué tiene que la ha cautivado de esa manera?

Es un hombre de valores, culto y trabajador. Es una máquina, en sus sueños me ve a su lado. Nos conocimos en una fiesta. Al principio pensé que era creído, pero no me dejó de mirar toda la noche. Me invitó a salir, le dije que no. En otra reunión nos vimos, le di chance y el chance está durando