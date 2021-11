En el capítulo de este 22 de noviembre de El Poder del Amor se pudo ver a Mare Cevallos más relajada y poniéndole fin a su relación tóxica con Andrés Salvatierra. ¡Adiós al team Mandres!

Ricardo Delgado y Clauida 'La Piña' Peña, luego de que en la gala tuvieron un fuerte altercado, juntos aconsejaban a la pareja. Mientras que Mare fue enfática al decir que la relación no tenía futuro y por lo tanto no se podía continuar.

Ante la cámara del programa, Andrés Salvatierra reconoció que la ecuatoriana demandaba demasiado, por lo que él no consideraba posible que estuvieran juntos "ni ahora ni fuera de aquí", dijo.

Tanto Ricardo como Claudia aprovecharon la oportunidad para limar asperezas y llevar en adelante una relación cordial.

La presentadora Vanessa Claudio comunicó que el reality entraba en el último mes y solicitó a los televidentes que votaran por la pareja favorita para ganar El Poder del amor.

Así también, comunicó a las parejas que hagan sus propios vídeos para subir a las redes e invitar al público que voten por ellos.

A continuación pasó a analizar las relaciones se han formado Entre ellas Andreina y Miguel que reconocieron que están muy bien y siguen comunicándose y fluyendo.

Mientras que Jéssica 'La Diabla' reconoció que quiere a Fréderick como un amigo. Por otra parte, Claudia y Édgar parecen recomenzar, con detalles y conversaciones que comparten. Griss y Sergio siguen avanzando y aparentemente Sebastián y Shirley entre apasionados besos se reconciliaron. Austin y Yillian se dieron su primer beso, con más emoción de ella que de él.

El punto candente del programa lo pusieron Mare y Andrés. La ecuatoriana reconoció que estaba tranquila y relajada, que no reclamaba nada ni exigía nada a Andrés.

"No somos nada. Él siempre dice que lo presiono, lo relevo de esa molestia. Siento que hay una parte de mi que se reconstruyó", indicó la actriz.

Mare continuó: "A lo que era hace tres meses, a lo que decía hace cuatro semanas, a lo que es ahora. Cedí mucho para quererlo como es, pero si no se deja. Yo me hago a un lado", declaró.

Andrés visiblemente enojado pegó un grito pidiendo que lo dejara hablar, dejando sorprendidos a todos los presentes en la casa.

"Ahora me sales que no soy suficiente para vos", señaló el boliviano. "No estoy reclamando nada ni exigiendo nada", seguía ella.

Al ver que esa pelea no los conduciría a nada bueno, Vanessa Claudio le pidió que platicaran a solas antes de que las cosas se hicieran más grandes.

Dando paso enseguida a ver las imágenes de lo que fue el viaje Capadocia de Alejandro y Mariela.

Finalmente se realizó el juego del beso y cachetada entre las parejas. La gran ausente fue Melissa Gate, quien se encontraba indispuesta.