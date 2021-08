El Poder Del Amor: "Mare Cevallos me tiene bloqueada", según Andreína Bravo

Andreína Bravo (24) fue la primera participante ecuatoriana que salió del reality El Poder del Amor que transmite Ecuavisa. La influencer conversó con EXPRESIONES sobre esta experiencia televisiva que la ha llevado a ser reconocida en toda Sudamérica, y que se ve reflejada en el aumento de sus seguidores en redes sociales.

La también cantante definió su paso como travesía llena de matices. "Quiero seguir luchando porque mi objetivo es encontrar el amor. Tras cámara encontré una familia y me gusta vivir experiencias, sean buenas y malas. Creo firmemente en Dios y cuando si estuve allá fue porque él me mandó y todo lo que me pase para bien o para mal es de su mano. Yo solo le doy pa' lante".

Su personalidad también la analiza y ahora que lleva cerca de dos semanas fuera del concurso (es el tiempo que tienen de adelanto en grabaciones) puede comprender todo lo vivido. "Me siento tranquila. Sé que la Andreína que estuvo allá en el reality fue sincera, sin filtro, sin poses, inmadura a veces. Tal cuál soy. Sin fingir".

También aprovechó para agradecer el apoyo de sus fanáticos, quienes están votando en la web https://elpoderdelamor.tv/votar para que ella pueda regresar. Su nombre ha sido tendencia por más de 24 horas en Twitter y ha conseguido más de 37 mil seguidores nuevos en el mismo lapso en su cuenta de Instagram.

Sobre lo que dejó atrás en el reality ella se sincera. Dice que con el panameño Miguel Melfi sí nació una buena relación de amistad que aún dura. Basta recordar que el lunes 30 de agosto tuvieron una videollamada que compartieron en sus perfiles. "Con él tuve muchas cosas en común. No te voy a decir que me enamoré porque fueron muy pocos días, es un reality hecho novela y por eso quería tomármelo despacio para ver lo positivo y negativo de él. Me hubiera gustado que se desarrolle mejor, que pudieramos hablar y conocernos más", menciona.

Sin enemistades

Aunque a su salida tuvo problemas con Mare Cevallos Andreína lo recuerda como parte de la experiencia del reality. "Me acerqué a ella varias veces detrás de cámara. La verdad es que no hay 'feeling' entre nosotras. Yo no quería ser su mejor amiga, pero sí llevar una relación cordial. Esto también es un trabajo y quería un ambiente tranquilo pero ella incluso me tiene bloqueada. Ella no quería ceder y cada quién por su lado con respeto. Los valores ante todo".

"Quiero volver"

Andreína motiva a su público a votar por ella porque todavía tiene posibilidades de regresar a la casa en Estambul. "Yo quiero volver. Los turcos son divertidos, chistosos, cariñosos. Comencé a crear un vinculo con varias de las chicas. La gente puede darse cuenta que las máscaras se caen y se dan cuenta como son todos. Ya te das cuenta de que el tiempo demuestra las cosas y así todos simpatizan con los participantes. No quiero darle el gusto a nadie, quiero seguir allá", concluyó.