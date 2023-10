Alexa Castro: “Me he preparado toda mi vida para este momento”

Alexa Díaz Ordaz Castro tiene 18 años, pero en su ADN ya hay varias décadas de trabajo artístico. La mexicana lo sabe y lo lleva con orgullo. Nieta del músico Javier Castro e hija de la actriz Daniela Castro, su linaje tenía que salir tarde o temprano.

Desde muy pequeña estudió artes escénicas y música, además debutó como actriz en la más reciente adaptación de Los ricos también lloran, obra disponible solamente en la plataforma streaming VIX. Ella pertenece a la generación que reinicia el legado de otras estrellas. Entre los jóvenes talentos resaltan Andrea Chaparro (hija de Omar Chaparro) y Eduardo Capetillo Jr. (hijo de Eduardo y Biby Gaytán).

Querer hacer arte siempre fue su plan, aunque la pandemia trastocó varios puntos en su camino. Ahora que acaba de estrenar su primer canción llamada Si te miro, se siente más enrumbada y segura. Esta llega de la mano de Daniela, quien ahora también es su mánager.

EXPRESIONES conversó con la estrella en ascenso desde su casa en Ciudad de México. Ella revela todos los detalles de este camino a la fama, más allá del peso que su apellido conlleva.

¿Cómo se fue materializando este proyecto?

Llevo entre cinco y seis años preparándome para este momento en mi carrera. Sí, ha sido un proceso largo, pero es algo necesario. Lo he disfrutado muchísimo. He estado conociendo mucha gente nueva y talentosa. Ahora estoy muy contenta de haber lanzado mi primer sencillo. La gente lo ha tomado muy bien.

El pasado 1 de octubre presentó el tema en una discoteca de su ciudad. ¿Cómo se sintió este momento para usted?

La verdad no me acuerdo mucho del show. Tengo lagunas de lo que pasó esa noche. ¡Pero fue increíble! Era como si todo hubiera sido un sueño. Era tanta la adrenalina y la vibra de todos que no me acuerdo muy bien. Estaba tan enfocada en el show y dar el cien por ciento que olvidé partes. Estaba muy nerviosa. Pero recibí muchos mensajes felicitándome.

¿Cuál fue la sensación luego de terminar esta presentación y darse cuenta de que no recordaba muchas cosas?

A la primera persona que le pregunté fue a mi maestra de canto y al equipo de Prensa Danna también. Me decían que lo había hecho bien y que me había lucido, pero yo no recordaba nada. Escuchar los halagos de toda la gente, en especial los de mi familia, me dejó muy tranquila. Al día siguiente ya vi los videos y me gustó mucho. Sí me veía muy nerviosa, pero todo es parte de esto. Es cuestión de ir aprendiendo.

¿Por qué escogió Si te miro como primer sencillo?

Me decidí por esta canción, autoría de Horacio Valencia, y se la escribió basada en una situación que le conté hace unos tres años. Él se quedó con esta idea porque salieron más canciones cuando compusimos juntos. Luego, ya en Mazatlán, él se inspiró en esta historia mía sobre el término de mi relación, de lo triste que me sentía y la traición que pasaba por mi cabeza. Me mensajeó y me mandó la maqueta de Si te miro y en ese instante le dije que debíamos grabarla. Me sentí identificada con todo. Así que decidí salir con esta canción porque hace poco volví a pasar por una situación similar. Tenía que cantar eso ahorita.

La persona que está involucrada en esta historia, ¿le preguntó si era para él?

No, no me ha preguntado. Pero que se ponga el saco quien se lo quiera poner (risas).

¿Qué nos cuenta del videoclip?

Ya está en YouTube. Lo grabamos en Pachuca, Hidalgo. Fue filmado en el barrio Palmitas, una zona llena de color. También en la presa El Sedral. Me enamoré de esa zona y me encanta mostrar a mi precioso México en mis videos.

La pandemia lo cambió todo

Hace tres años, exactamente en 2020, iba a tener su debut musical, pero por la crisis sanitaria esto cambió. ¿Se sintió frustrada de esperar tanto?

La verdad es que le agradezco en cierto punto a la pandemia. Nos unimos mucho más con mi familia… pero por la parte de mi carrera no. Ya habíamos tomado la decisión de iniciar y todo se complicó. Me frustré. Todo se iba retrasando y no sabía cuándo iba a empezar con mi sueño. Era desesperante el no poder avanzar y yo soy muy terca (risas).

¿Se ha planteado que quizá fue lo mejor? En ese momento era menor de edad y ahora es mucho más madura.

Sí, claro. Todo lo que pasa en la vida tiene una razón. Entonces, si no salía en esa vez cuando tenía 15 años era porque no debía de ocurrir.

¿Grabó alguna canción?

Sí, ya tenía lista una. Entonces, luego me dije que debía de esperar para seguir conociéndome, prepararme tanto como lo hice, conocí a Horacio. Todo pasó por algo. La canción está lista y quizá sí salga luego. No voy a adelantar el nombre.

¿Cuántas canciones están listas?

Tengo cuatro y otras listas solo para grabar. Hay ‘chamba’ (trabajo) por hacer.

¿Qué ha dicho Daniela de todo este proceso?

Ella es mi mamá y mi productora y me ha apoyado en todas las decisiones que he tomado. He tenido la libertad de encontrar mi sonido y esencia. Siempre están presentes sus consejos, pero escucha mis opiniones. Todo puede unirse para hacer algo mejor.

¿Daniela es más estricta como mamá o como productora?

Como productora, la verdad. Somos muy iguales. Somos perfeccionistas y muy transparentes. Sí chocamos, pero siempre llegamos a un acuerdo.

¿Qué proyectos hay en actuación?

Te cuento que mi primer plan era ser actriz, pero luego de un musical me di cuenta de que mi pasión iba más por otro lado. Ambas carreras son de mucho sacrificio. Entonces me voy a ir turnando en cada proyecto, pero primero iré por la música. Que venga cualquier casting.

