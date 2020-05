Alberto Plaza: "He pasado por situaciones difíciles en mi vida y todas las he superado"

“A los artistas nos ha tocado muy duro el coronavirus, y no solo a nosotros sino a todos quienes viven de esta industria, la gente que está detrás de los escenarios o quienes están afuera de un concierto vendiendo sus productos. Imagínate cuántos están parados en este momento. Hay que pensar en ellos”, dice Alberto Plaza en diálogo con EXPRESIONES desde su casa en Estados Unidos.

El cantautor chileno quien ha estado varias vences en Ecuador, manifiesta que debido a la pandemia convirtió su hogar y su canal de YouTube, espacios para cantar, conversar y participar con amigos y otros artistas. "Para mí, es una segunda dimensión en la que también comparto lo que pienso y la visión que tengo para provocar algún efecto en los demás”. Respecto a las consecuencias que ha tenido el coronavirus en la sociedad,comentó que “cada uno deberá sacar la mejor lección y aprender lo vivido con el COVID-19, preguntarse ‘esto para qué me ha servido’”.

El intérprete de Bandido comentó que en su vida ha pasado por situaciones muy difíciles, muy duras, "desde dictaduras hasta divorcios y todas las he superado. Esta vez tampoco será la excepción”.

Como la luna llena vas es la nueva canción que ha lanzado por las redes sociales. Se trata de una bachata y según el artista, es el mejor trabajo realizado hasta ahora. " Me atrevo a decirlo porque no la he compuesto yo (risas). Me encanta la música tropical y esta es de Carlos Day, un puertorriqueño que hizo un excelente trabajo, un son tropical que grabé en Clear Track Studios (Florida). Estoy encantado con este trabajo, en el que también colaboró Gianfranco Nanni”.

Añade que existe otra canción en carpeta, guardada, muy buena, pero es en inglés, ahora quiero promocionar al máximo Como la luna llena vas, buscando a través de esta melodia que la gente se levante. "Claro que se extrañan los aplausos y esa energía en el escenario, pero por lo que ocurre, las plataformas digitales son por el momento nuestros espacios y nos permiten llegar a la gente de manera más intima y distinta”.

De Ecuador y su gente guarda los mejores recuerdos, porque asegura que siempre lo han tratado con cariño y respeto en sus 35 años de carrera.

"En estos días que vivimos hay que agradecer por todo lo que se tiene, sea poco o mucho, dar gracias por lo que nos llevamos a la boca o por el agua que cae de la llave, pensar en la gente que tiene que sortear muchas cosas para obtener este líquido vital y algo de comida”