Adrianela: Los villancicos la volvieron artista

Si cierra los ojos y piensa en los sonidos de la Navidad, seguramente lo primero que viene a su mente son cascabeles, campanillas, el crujir de envolturas de regalos y hasta risas familiares. Pero más allá de los sonidos comunes del día a día están las canciones que acompañan, como fondo, las semanas de diciembre: los villancicos, en especial esos grupos corales que las entonan (en vivo o en grabaciones) y que están en el inconsciente colectivo.

Combate: El equipo azul es el campeón de la temporada 2024 Leer más

No hay que irse muy lejos, si lee “Tutaina tuturuma, tutaina tuturumaina” o “Tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki tu”, seguramente lo hizo con acentos y melodías.

Ya con esta prueba entenderá las razones que hicieron que Adriana Salame Aspiazu se enamorara de los villancicos e hiciera que gran parte de su carrera gire en torno a este estilo.

La cantante y artista visual guayaquileña se mudó a Washington, Estados Unidos a los 12 años. Allí, con su familia siempre apoyando sus ideas, se unió a varios coros. Fue parte del Coro de Honor Nacional de la ACDA para escuelas secundarias, el coro de Christmas in Washington y el del repertorio del Dr. Robert Paige.

Así fue como también se unió a una banda navideña, integró grupos locales de villancicos y se fue de gira por diversos sitios de su estado.

La menor de la familia afirma que, una vez que conoció la alegría de la época, nunca más la soltó. Y es por eso que lanza el primer EP de su carrera musical enmarcado en la Navidad.

Holiday Honey no es estrictamente un disco de villancicos, aunque los tiene. En esta entrevista, Adrianela explica cómo podrían diferenciarse estas canciones de las que es verdaderamente una experta.

¿Qué tiene la Navidad que la motiva tanto?

Es la energía que se vive en esa época. Tal vez sea por el solsticio de diciembre, pero mi amor por la Navidad empezó con la música. Fue en Ecuador, con la canción Claveles y rosas, que empecé a querer estar rodeada de la familia, cantar y comer la torta de nueces de mi abuelita Yoly. Pasé estas fechas tanto en Guayaquil como en Quito y aprendí sus diferencias. Desde que vivo en Washington, también he abrazado las diferencias de aquí.

¿Cómo inicia en la música?

Bueno, en Quito empecé a tocar el piano. Cuando me mudé, comencé a audicionar en los coros de la ciudad. Avancé muy rápido porque sabía leer música, y eso era una ventaja. Fui parte de un coro nacional. En el coro, la Navidad empieza en octubre, cuando comienzas a ensayar estas piezas. Allí me empapé de lo más clásico hasta lo contemporáneo.

Mariah Carey: ¿Cuántos millones que gana cada Navidad? Leer más

Estudió ciencia, pero los villancicos la atraparon…

Sí, estudié ciencias, biología. Pero, luego de terminar la carrera, lo dejé todo atrás, porque me di cuenta de que lo mío no serían los laboratorios. Así que empecé otra rama, la de las artes visuales, en las que también he podido desarrollarme y ponerle mi toque navideño. Hice unas instalaciones de arte en un bar navideño que se hicieron virales y se convirtieron en una tendencia en la ciudad y en varios lugares de Estados Unidos. Colores, brillos, mundos... Me gusta todo lo que podemos proponer desde lo visual y lo musical.

¿Cómo nacen las canciones de su etapa de solista?

En pandemia comencé a escribir mucho. Me di cuenta de que tenía tantas canciones que debían salir de alguna forma. Por eso, previamente, en octubre pasado, presenté Bilingual, mi primer sencillo. Pero en esas fechas también pasé mucho tiempo en Ecuador, a las afueras de Quito. Esas Navidades me inspiraron mucho, porque estaba haciendo arte cerca de los míos. Con casi 100 canciones, conocí a mi productor, Juan Diego Illescas. Empezamos este proyecto virtualmente y finalmente lo grabamos en Washington. Nicola Cruz, Huaira, Sudakaya y Guanaco MC son algunos de los artistas con los que ha trabajado. Así que, cuando le mostré todos los proyectos navideños que había hecho, se emocionó. En esta ocasión escogimos cinco, entre canciones navideñas y villancicos.

Superman: James Gunn revela a los personajes de DC Leer más

¿Cuál es la diferencia entre cada uno?

Quizá un villancico es un tema más clásico. No hay una respuesta concreta. Creo que también sería la repetición de los coros. Una canción navideña es algo más comercial, pero con temática de la época. Lo religioso también se hace presente en los villancicos. Aunque la Navidad tiene un origen religioso, lo que importa es cómo la celebres y cómo te acerques a tus seres queridos. Es algo personal.

¿Cómo vive la diferencia de las Navidades en ambos países?

Gracias a la música. Eso me permite unir esas noches buenas de Ecuador con el espíritu navideño de Estados Unidos.

Holiday Honey, su primer EP, tiene un par de villancicos. ¿Qué nos cuenta de ellos?

La canción Tres Reyes Magos es un villancico de cabo a rabo. Tiene un coro repetitivo que te invita a cantar.

¿Por qué usó este título para el disco?

Le puse Holiday Honey por lo visual que puede ser su nombre. Es literalmente “cariño de temporada”, pero también puede significar un dulce que estoy regalando. La producción fue algo demorada, y los apagones no ayudaron a este trabajo virtual, ya que interrumpían el proceso.

Casi todo diciembre Ecuador ha pasado a oscuras...

Sí, todos en el país están sufriendo con ello. Estoy en solidaridad con todos. Mi familia también lo ha pasado, y veo lo difícil que es vivir así. Es algo que no me imagino. Quería ir a Ecuador para hacer una gira y pasar estas fechas con mi familia, pero me recomendaron no hacerlo. De todas formas, mi abuelita estará de viaje conmigo.

Intervención artística de Adrianela Cortesía

La Navidad llevada a la realidad

Rauw Alejandro se pone sexy en Navidad Leer más

Adrianela es conocida en su ciudad gracias a las instalaciones y decoraciones que lleva a cabo. Es considerada la creadora del primer bar navideño pop-up viral, una tendencia que ha inspirado conceptos similares en todo el mundo. Este nació como una propuesta de su hermana que administraba un pub en Washington y necesitaban un espacio lleno de color y espíritu festivo.

Su trabajo ha sido reconocido por medios como el Washington Post, la revista Washingtonian y diversas plataformas digitales. Entre sus creaciones más notables se encuentra la Barra Navideña inspirada en Bejeweled de Taylor Swift (2022), que se viralizó en redes sociales.

Su incursión en las instalaciones artísticas comenzó a partir de su experiencia en bares cocteleros, siendo parte del equipo del Columbia Room, galardonado como el mejor bar de Estados Unidos en 2017.

Intervención artística de Adrianela. Cortesía

Adrianela ha creado obras originales para instituciones como el Smithsonian y el Lincoln Center en Nueva York, además de colaborar con bares y entidades culturales en todo el país.

Entre sus asociaciones destacan el Zoológico Nacional del Smithsonian, los Washington Nationals y el Festival Nacional de las Flores de Cerezo. Otros temas que ha manejado es el de Game of Thrones.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!