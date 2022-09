El artista estadounidense Adam Levine sigue siendo tendencia, esto luego de que cayeran sobre él las acusaciones de haber engañado a su esposa Behati Prinsloo, quien espera a su tercer bebé. Este 20 de septiembre, emitió un comunicado a través de sus historias de Instagram en las que aceptaba que hubo un coqueteo por mensajes, pero no una infidelidad física.

"Se hablan muchas cosas de mí en este momento y quiero aclararlas", escribió el líder de Maroon 5 en un comunicado que publicó en las historias de su cuenta verificada de Instagram.

"Me faltó un buen criterio para hablar con alguien que no fuera mi esposa de CUALQUIER forma coqueta", escribió Levine. "No tuve una infidelidad, sin embargo, crucé la línea durante un período lamentable de mi vida", añadió.

Esto llega luego de que la modelo de Sumner Stroh compartiera en un video de TikTok el supuesto romance que tuvo con el cantante. El video que, ahora tiene más de 17 millones de vistas, relata que a través de mensajes de Instagram, Levine le preguntó si podía llamar a su tercer hijo con su nombre.

"Él dijo: 'Ok, una pregunta seria. Voy a tener otro bebé y si es [un] niño, realmente quiero llamarlo Sumner'", dijo Stroh, leyendo el supuesto mensaje en voz alta. "¿Estás de acuerdo con eso? Es MUY serio".

Ante las dudas de que si el cantante continúa con su matrimonio, Levine publicó: "En ciertos momentos se volvió inapropiado. Lo abordé y tomé medidas proactivas para remediarlo con mi familia. Mi esposa y mi familia son todo lo que me importa en este mundo. Ser tan ingenuo y estúpido como para arriesgar lo único que realmente me importa fue el mayor error que pude cometer". "Nunca lo volveré a hacer. Asumo toda la responsabilidad. Lo superaremos. Y lo superaremos juntos".

Luego del video de Stroh, publicó otro en el que aseguraba no haber deseado tener que hacerlo. Sin embargo, un amigo a quien le compartió la captura habría intentando vender la información a un tabloide.