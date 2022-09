Esta semana inició con una bomba amorosa. En la plataforma de TikTok se viralizó un video en el que la modelo Sumner Stroh asegura haber tenido una relación sentimental con el Adam Levine, vocalista de Maroon 5. También señala que no sabía que Levine tiene un matrimonio desde el 2014 con el ángel de Victoria’s Secret, Behati Prinsloo.

Según versiones de la modelo, fue amenazada con vender capturas de las conversaciones entre ella y el cantante a revistas de farándula. Por eso, prefirió confesar a través de un video en TikTok su versión de la historia.

La oleada de hate no se hizo esperar. Adam no solo es un hombre casado, también tiene tres hijos con Behati. Uno de ellos aún está en camino.

Sumner sostiene en el video que tuvo una aventura con Adam, que sabía que estaba mal pero era joven e ingenua. "Francamente, me sentí explotada. No estaba en la escena como lo estoy ahora, así que definitivamente fui muy fácil de manipular. Adam y yo estuvimos saliendo durante aproximadamente un año”.

¿Qué dice Levine?

La respuesta ofrecida por el cantante más que disipar los rumores parece haberlos confirmado, a medias, pero confirmado. En su cuenta personal de Instagram compartió el siguiente mensaje:

"Ahora mismo se habla mucho de mí y quiero aclarar las cosas. Usé mal juicio al hablar con alguien que no fuera mi esposa, de una forma coqueta. No tuve una aventura, sin embargo, crucé la línea durante un período lamentable de mi vida. En ciertos casos se volvió inapropiado. He abordado eso y tomado medidas proactivas para remediarlo con mi familia. Mi esposa y mi familia son todo lo que me importa en este mundo. Ser tan ingenuo y estúpido como para arriesgar lo único que realmente me importa fue el mayor error que pude cometer. Nunca lo haré de nuevo. Asumo toda la responsabilidad. Lo superaremos. Y lo superaremos juntos".