Abrakadabra, tres brujas que vuelan sobre Guayaquil

Adaptar un clásico de Hollywood no es tarea sencilla, pero cuando se cuenta con una buena historia, talento actoral y una adecuada dirección, todo fluye. Abrakadabra es la obra tomada del filme de 1993 Hocus Pocus (Abracadabra), que este año regresa a la gran pantalla con una secuela y sus actrices originales (Sarah Jessica Parker, Bette Midler y Kathy Ann Najimy).

La versión local, dirigida y producida por Ruth Coello y Adrián Avilé, está ambientada en el día de Halloween y presenta al espectador el regreso de tres brujas del siglo XVI a la era moderna.

SARAH (Paula Lituma)

Paula encarna a la sexy y tonta Sarah, personaje interpretado en la gran pantalla por Sarah Jessica Parker. Cortesía Adrián Antón

De las tres brujas es la que siempre está perdida, le encanta coquetear y también le falta un tornillo. “Vi Hocus Pocus cuando era pequeña y en cada octubre la vuelvo a ver. En cuanto a mi papel, me parece curioso que lo interprete, porque de las tres hermanas, ha sido siempre la que más me llama la atención. Sarah le da este toque de que, a pesar de ser brujas, no siempre pueden ganar. Las tres se complementan”.

Al igual que sus compañeras, Paula coincide en que todas tomaron solo la esencia de cada uno de los personajes para no basarse tanto en ellas y enmarcarlas más en un contexto guayaquileño. “Van a ver a las hermanas Sanderson, pero actualizadas. Hay muchas referencias de esta ciudad con las que el público va a poder conectar”, expresa Paula, de Abrakadabra, y agrega que es la primera vez que trabaja en una obra larga, pues siempre ha hecho microteatro.

MARY (Belén Franco)

El agudo sentido del olfato es la característica principal de Mary. Cortesía Adrián Antón

La actriz Belén Franco interpreta a la hermana del medio. Su personaje tiene el poder del olfato y a través de este sentido puede identificar a kilómetros de distancia lugares, personas o cosas. También si alguien está mintiendo o esconde algo.

“Mary está en una constante rivalidad con Winnie, pero no desde la maldad sino desde siempre querer molestarla o llevarle la contraria”, afirma la artista. Por el contrario, comenta, con Sarah tiene mucha complicidad y más si es para molestar a Winnie.

“Mary parece tonta, pero en realidad es la que más clara la tiene. Al mismo tiempo sabe que no podría estar ni lograrlo sin sus hermanas”.

Para Belén, en comparación con la película de Hollywood, ‘las brujas de Guayaquil’ tienen su toque. “Sí me costó un poco separarme de la Mary de Hocus Pocus y encontrar a la Mary de Abrakadabra, pero fue un trabajo realizado también en equipo junto a Ruth y Adrián, ellos tenían muy claro quiénes son estas nuevas brujas”.

WINIFRED (Gigi Mieles)

Gigi Mieles con su rol de Winifred es la líder del grupo. Cortesía Adrián Antón

Gigi Mieles afirma que vio Hocus Pocus, tanto el filme original como la secuela, pero hace una diferenciación. “Sí vi las películas, pero no para copiar. Solo agarré ciertos elementos como, en mi caso, los dientes de mi personaje, personalidad, propósitos”.

Su personaje de Winifred quiere ser eternamente joven, bella y mandona. Es quien maneja la magia, por ende, la líder del grupo.

La actriz afirma que una vez que juntó esos elementos comenzó a trabajar con la directora. “Solo me parezco en lo físico, pero esta Winifred camina, se mueve y habla de otra manera”.

Añade que nunca había trabajado con Belén. A Paula la conoció en la universidad, pero jamas habían compartido el escenario. “Ha sido todo un proceso de conocernos entre nosotras. Me he reído y payaseado dentro de este proyecto. Y con ellas, hemos sido como hermanas, no sé qué tenemos, pero cuando nos juntamos nos convertimos en tres niñas que solo pasan jugando”.