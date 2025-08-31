The 69 Eyes cierra en Sao Paulo su gira latinoamericana ‘Just Drive’

Tras visitar seis países de la región, la banda finlandea de rock y metal gótico prepara su tour europeo Lost boys never die

Luego de finalizar su tour en América Latina, The 69 Eyes empezará una larga gira en su país y otros lugares de Europa.

El rock y metal gótico finlandés tiene un sonido y una melancolía particular, que ha llevado a que sus bandas se conviertan en referentes del género a nivel mundial. De este país provienen grupos como HIM, To Die For, The Rasmus o The 69 Eyes.

Esta última cierra hoy su gira latinoamericana llamada Just drive, con la que recorrieron Ciudad de México, San José de Costa Rica, Bogotá (Colombia), Lima (Perú), Santiago de Chile y este domingo 31 de agosto cierran en Sao Paulo (Brasil).

Surgidos a fines de los ochenta, fue a inicios del siglo siguiente que The 69 Eyes logró mayor repercusión fuera de su Finlandia natal, con su quinto disco, Blessed be, del año 2000, editado bajo el sello finlandés Gaga Goodies. Ese trabajo, que significó un refinamiento de su sonido inicial, despertó el interés de Virgin y Capitol Records, que lanzaron dos años después Paris kills, lo que los impulsó a otro nivel de reconocimiento.

En San José, su presentación en Paper Club convocó a seguidores del gótico de todo Costa Rica y otras naciones centroamericanas, con legiones de fans en el aeropuerto para recibirlos a su llegada y también para despedirlos. Fue su primera vez allá.

En Bogotá se los vio disfrutando de la gastronomía local horas antes de su show, realizado en el renombrado Ace of Spades, once años después de su anterior concierto en tierras colombianas.

En Lima tocaron por primera vez, en un show con sede en el Yield Rock, en el centro histórico, presentando sus ya clásicos temas como Brandon Lee, Gothic Girl, entre otros. Pero la noche llegó al frenesí cuando empezaron con los primeros acordes de Lost Boys y el público se puso de pie y empezaron los coros de los fans.

Un evento que se dio en el día más frío del año en Lima, propicio para sus seguidores, que se confundían entre la lluvia, el frío y la ligera neblina sorpresiva que cubrió la capital, acompañados de cuero, látex, abrigos y sobretodos.

El evento en Lima culminó con más himnos del goth'n'roll, para una noche que no será olvidada. La sorpresa final la dieron algunos de sus integrantes, quienes salieron a tomarse fotos y videos con los fans. Una noche sensual, oscura e inmortal.

En Chile, aprovechando que tenían día libre en su agenda, los integrantes de The 69 Eyes asistieron al show del grupo británico de black metal gótico Cradle of Filth, que está también en América Latina en su gira The Screaming of the Americas junto a Uada, de Estados Unidos. Incluso se tomaron una foto con el cantante Dani Filth y en redes sociales bromearon con que será su nuevo guitarrista.

Después de cerrar hoy su gira por la región en Sao Paulo, con When I Die y Drama como teloneros, The 69 Eyes vuelve a Europa para iniciar su tour Lost boys never die, en su país, Hungría, República Checa, Polonia y Alemania.

