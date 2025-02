Las ventas por San Valentín pierden fuerza en la Bahía de Guayaquil

San Valentín llega al centro de Guayaquil, pero el entusiasmo y el movimiento comercial no son los mismos que en años anteriores.

EXPRESO recorrió este punto del Puerto Principal para conocer las ofertas y las expectativas de venta para esta fecha, pero para muchos comerciantes, el panorama no es alentador.

Para los comerciantes como Jacinto Romero, quien ocupa un módulo en la Bahía dedicado a la venta de ropa femenina, detalla que, año tras año, la ganancia para el 14 de febrero y los días previos ha disminuido, pasando de un aumento del 30 % en sus ventas hace tres años a solo un 5 %. “Hice los cálculos, y para esta fecha, en 2022, tenía varios clientes, no en exceso, pero llegaba a tener entre un 20 y un 30 % más los días previos al 14 de febrero. Hoy, tengo la clientela habitual, unos 10 a 15 clientes que compran alguna que otra prenda barata durante todo el día”, detalla.

Medidas desesperadas

Desde el local Crisval Fashion, sus trabajadores comentan que tienen descuentos del 50 % en artículos seleccionados con motivo de esta fecha, pero a pesar de estas rebajas, no logran captar la atención de la clientela. Explican que, hace un año, los clientes llegaban y salían en cualquier momento, pero actualmente se enfrentan a una afluencia muy baja. Aseguran que, si es necesario, ya tienen previsto mantener los descuentos del 50 % durante todo el mes de febrero, no solo por San Valentín, sino para generar ingresos a lo largo de todo el mes.

Asimismo, Milton Cevallos, dueño de un negocio dedicado a la venta de perfumes, cremas y otros productos de belleza, relata que desde 2023, esta fecha dejó de ser relevante para sus ingresos. “Ya no hay diferencia, gano lo mismo que cualquier otro día. Solo en casa es un día especial para mí y mi pareja, pero fuera de eso, no me importa mucho”, comenta.

Cevallos, al igual que el resto, atribuye este panorama a la inseguridad y la constante inestabilidad en el Gobierno Nacional. “Los robos, los despidos, el no saber qué pasará en el país, obliga a muchos a ahorrar todo lo que pueden y evitarse cualquier tipo de lujo, por lo que las personas prefieren no gastar, y eso nos afecta directamente. Si nadie quiere gastar, nosotros nos quedamos sin pan”, asevera.

No obstante, para el negocio Company Caps, esperan que este año los resultados sean más alentadores, ya que prevén que, en comparación con un día común, el 14 de febrero representará un aumento del 40 % en sus ventas entre el 10 y el 14 de febrero. A pesar de esto, la inseguridad también ha sido un factor clave que ha afectado sus ventas, y, al igual que el resto, este negocio también ha sufrido bajas en varias ocasiones.

