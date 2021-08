Guayaquil: Los vecinos de la ciudadela Bolivariana activan el botón de pánico

Luego de que Diario EXPRESO diera a conocer el problema de inseguridad que afrontan los vecinos de la ciudadela Bolivariana, en el norte de Guayaquil, miembros de la Policía Nacional han reforzado el patrullajes en la zona.

Xavier Rivadeneira, coordinador barrial, informó que se ha coordinado la aplicación del botón de seguridad en los celulares de los residentes y de los uniformados que tienen a cargo el control del sector.

Los vecinos de la ciudadela Bolivariana aseguran que los robos de carros y asaltos son frecuentes. El patrullaje es escaso. Las calles dañadas y la basura los aqueja.



“Con las rondas policiales queremos evitar robos y la presencia de chamberos que no solo desparraman la basura, sino que también se van llevando todo lo que encuentran a su paso”, indicó el dirigente.

Rivadeneira señaló que lastimosamente a algunos vecinos no se los ha podido localizar vía presencial para que formen parte de esta tarea. “A algunos se les ha tocado la puerta y no salen, a otros se les deja un número y no llaman y otros no quieren saber nada del asunto”, añade.

Los vecinos de la Bolivariana aseguran que los robos de carros y accesorios son los más frecuentes en la zona. Por ello han tenido que contratar a cuidadores de vehículos en cada cuadra.

En esta ciudadela, compuesta por 12 manzanas donde habitan 168 familias, no hay una Unidad de Policía Comunitaria (UPC); la más cercana está en Urdesa y es por eso que los policías tardan en llegar cuando hay una queja, presumen los residentes.

El daño de calles, parterres y aceras son otros problemas que afrontan los residentes de la Bolivariana, así como la acumulación de basura en las esquinas que se convierte en foco de contaminación.