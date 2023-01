En la cooperativa Quisquís, también conocida como Urdesingue por estar en medio de la ciudadela Urdesa y Mapasingue, los vehículos se estacionan en sitios no permitidos, incluso hacen doble columnas originando trancones en las denominadas horas picos.

Esta situación no solo obstaculiza el tránsito en la zona, también causan problemas a los negocios y locales que allí se levantan.

“Los carros se estacionan a esperar a pasajeros. Lo hacen a doble columna y no respetan la señalética que indica la prohibición de parqueo”, denuncia Marcelo Alvarado, propietario de un almacén, quien agrega que varios clientes ya no visitan su local porque no hay lugar para que se estacione el taxi que lo conduce.

La Ordenanza de Facilitación Vehicular prohíbe estacionarse en doble columna y quienes lo hagan serán sancionados con la multa del 30 % del salario básico unificado.

Además, hay otra multa para los conductores que bloqueen las rampas de acceso para las personas con discapacidad física. En estos casos, la sanción es un salario básico.