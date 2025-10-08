Expreso
El hecho se registró en un local comercial de la zona.Cortesía Segura EP

Urdesa sigue insegura: detenido un sospechoso tras intento de robo en local

Segura EP reporta detención en Urdesa y da a conocer la cifra de sospechosos aprehendidos

La ciudadela Urdesa, en el norte de Guayaquil, sigue enfrentando altos niveles de delincuencia pese a los esfuerzos por recuperar la tranquilidad.

Recientemente, la empresa pública Segura EP reportó la aprehensión de un individuo que habría intentado robar en un local comercial del sector. Agentes de control municipal del EAS Urdesa acudieron al sitio para brindar apoyo y lograron neutralizar al sospechoso, a quien se le incautaron armas blancas.

“El detenido fue entregado a la Policía Nacional (Zona 8) para los trámites legales correspondientes”, informó la entidad.

Desde Segura EP se detalló además que, en lo que va del operativo en la zona, el personal del EAS ha aprehendido a 42 sospechosos, quienes fueron puestos a órdenes de la Policía, y se han incautado siete armas de fuego y 15 armas blancas.

Con este nuevo hecho, los residentes esperan que la vigilancia se refuerce y que los operativos continúen para devolver la seguridad a Urdesa.

