Más de treinta millones de dólares se han invertido en Daular los últimos años

El pasado 19 de octubre este Diario dio a conocer una millonaria pista de aterrizaje a medio construir en el sector de Daular, una obra que iba a formar parte de la nueva base del Aeroclub y escuelas de aviación, pero que quedó allí, dejando más de $ 4,3 millones en el aire.

El mismo Nicolás Romero, gerente de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil, explicó sobre su cancelación que no valía la pena “hacer una inversión para terminar la pista, si no se sabe cómo se desenvolverá el tráfico o cuándo se recuperará la situación de antes”.

La ejecución del macroproyecto del nuevo aeropuerto, reconocen las autoridades, dependerá de la afluencia de pasajeros en la terminal aérea José Joaquín de Olmedo. El año pasado, de hecho, se dijo que la construcción empezaría en 2023 y se iría completando en tres etapas (la etapa 2, de 2032 al 2034; y la 3, de 2042 al año 2044), pero para empezar será preciso superar la cifra anual de cinco millones de viajeros, que es la capacidad actual del José Joaquín de Olmedo, aunque lo más alto que se ha llegado es cuatro millones, en 2019, antes de la pandemia.

El dato A 23 km del centro de la ciudad estará ubicado el nuevo aeropuerto de Guayaquil, que contará con una inversión de $ 800 millones en su primera fase.



A los administradores de la ciudad, sin embargo, esa data no les incide en la agenda, y pese a los discursos de “habrá que esperar”, el Portal de Compras da cuenta de que, desde hace cuatro años, la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil prepara a fuego lento la zona, con obras comunitarias, estudios y, como lo ha expuesto EXPRESO, millones de dólares echados a una pista inconclusa.

En 2017, el penúltimo año de la administración de Jaime Nebot, se realizaron ya algunos estudios sobre la obra en el primer semestre. También se empezaron obras comunitarias de dos millones de dólares. En el segundo semestre se registra el pavimento asfáltico y obras complementarias de la carretera, al centro poblado de Daular, desde la autovía Guayaquil-Progreso, por 794 mil dólares.

Ese año también se contrata, en noviembre, la reconstrucción y mejoramiento de la iglesia de Puerto Hondo, por 321.805 dólares. No sería, por supuesto, la única obra de este tipo subida al portal por la Autoridad Aeroportuaria, convertida hoy, de acuerdo a esos datos, en una sucursal de la Dirección de Obras Públicas cuando de Daular y sus alrededores se trata.

Movimientos más relevantes en el portal de compras. Blanca Moncada y Teddy Cabrera / EXPRESO

Hay dos obras millonarias ese año, una de 2,8 millones de dólares por la construcción del nuevo acueducto de Chongón y otra por la construcción del sistema de alcantarillado sanitario, plantas de tratamiento de aguas residuales para ese sector, de 3,6 millones de dólares.

En octubre pasado, cuando se realizó una rueda de prensa para anunciar que la Terminal Aeroportuaria de Guayaquil S.A. (Tagsa) presentó una carta de intención para la construcción del aeropuerto, tanto Nicolás Romero como la alcaldesa Cynthia Viteri y el mismo Nebot se resistieron a hablar de fechas y se limitaron a indicar que el proyecto se encamina a ser realizado. Viteri ese día enfatizó que no se va a parar y se aspira a pronto poner la primera piedra.

De eso también da cuentas el Portal de Compras. Es en su administración donde se ha intensificado la agenda de obras con enfoque en Daular contratadas por la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil.

El gerente de la Autoridad Aeroportuaria, Nicolás Romero, la alcaldesa Cynthia Viteri y el exalcalde Jaime Nebot. Cortesía

Antecedentes

Infactibilidad. El exalcalde Jaime Nebot dijo en 2018, incluso sin pandemia, que por el poco aforo la obra del aeropuerto debía postergarse.

El exalcalde Jaime Nebot dijo en 2018, incluso sin pandemia, que por el poco aforo la obra del aeropuerto debía postergarse.

El año pasado, Cynthia Viteri abordó nuevamente el tema y aseguró que la obra continúa, incluso ofreció un plan habitacional.

Solo este 2020 hay 23 obras comunitarias en la zona. Entre las más representativas constan la construcción del parque en el centro poblado de Chongón, por $ 527.838; la construcción del sistema de calles, aceras y bordillos de esa zona, por $ 749.008; aceras para El Consuelo, por más de un millón y, cerca de esa cifra, la red de aguas servidas en ese sector.

A esa lista se suman -también contratada por la Autoridad Aeroportuaria- los estudios y diseños para el proyecto Plan Mi Casa Mi Futuro, valorados en 205 mil dólares, el estudio de las áreas naturales de la zona de influencia del nuevo aeropuerto con fines de planificación para la conservación y mejoramiento de dichos recursos, por 345 mil dólares y -aunque se declaró desierta, por 2,3 millones de dólares, la construcción de la carretera de acceso al centro de capacitación aeronáutica y poblacional.

En 2019 y 2018, la lista de obras es también notoria. Destacan 514.581 en la construcción de una piscina, áreas de recreación y servicios comunitarios en el complejo deportivo de taxistas del Guayas en Chongón. Y, en ese sector, la construcción de un parque de 749.867,80 dólares. Además del estudio preliminar del plan de ordenamiento territorial de la zona del nuevo aeropuerto, que alcanza los $ 290 mil.

Sobre la notoria actividad de las autoridades en la zona de influencia del terreno del nuevo aeropuerto, y del mismo terreno, Luis Saltos, máster en Planificación, expone que los grandes proyectos urbanos tienen incidencia no solo a nivel local, sino regional y hasta nacional. Hay intereses económicos, políticos, sociales, ambientales, entre otros. Y Daular no es la excepción. “En esta obra, donde desde antes del anuncio del proyecto se ve una gran inversión pública y privada, está en juego la inversión. Sería una pérdida para los interesados que no se retome el proyecto”, cree sobre la incidencia de obras nuevas en la zona.

Se ha dicho desde la autoridad que la obra contará con una inversión de $ 800 millones en su primera fase y esa cifra podrá ascender hasta 1.500 millones. Sobre eso, el jefe de investigación de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Guayaquil, Felipe Espinoza, defiende que, como lo recomienda el Instituto Mexicano de Transporte, antes de prisas con una obra que ni siquiera se tiene certeza de que se necesite, debe realizarse un estudio para determinar los escenarios de mediano y largo plazo. “La situación ha cambiado considerablemente en pandemia”, indica.

Cree que mucho mejor es que una inversión de 1.500 millones de dólares se dirija, más bien, al crecimiento de la economía, priorizando obras como el puente sur, que repotenciará al puerto y su movimiento comercial, así como potenciar la agroindustria. “Solo así se generarán las condiciones para que de verdad exista la necesidad de un nuevo aeropuerto”.

Si algo deja de bueno la prisa es que las autoridades al fin pusieron sus ojos en la zona rural. Hay 40.000 habitantes que viven en sectores como 24 de Mayo, Puerto Hondo, San Jerónimo, Daular, Chongón, Progreso y Cerecita que son beneficiados directos de la nueva agenda en ejecución.

Dato El nuevo aeropuerto tiene una proyección para atender a 10 millones de pasajeros y abarcará un área de 2.020 hectáreas, con dos pistas de aterrizaje simultáneas para vuelos nacionales e internacionales.

¿Progreso o interés?

El urbanista Luis Saltos cree que mejorar la calidad de vida de los habitantes de Daular y Chongón es una obligación de la Alcaldía; pero enmarcar estas obras al Gran Proyecto Urbano del Aeropuerto, al punto de que se contraten a nombre de la Autoridad Aeroportuaria, se hace, más bien, “para impulsar una obra no prioritaria”.

Con eso, dice, la autoridad dota de infraestructura y hace más atractivo el sector. “Aun así, seguir con la idea del aeropuerto va en contra de la sostenibilidad, por la extensión de la mancha urbana”.