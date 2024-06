Guayaquil: Transportistas salieron a las calles para exigir el alza de pasajes

Piden que se fije la tarifa en 40 centavos, pero que todavía no se exija la implementación de aire acondicionado

Un capítulo más. La mañana de este martes 4 de junio, decenas de transportistas y sus familiares, salieron a las calles con pancartas, para pedir el alza de pasaje de los buses urbanos.

Guayaquil: Transportistas protestan contra el alza del pasaje de bus Leer más

Desde hace varias semanas, los transportistas han reclamado para que la tarifa sea incrementada. Ante el silencio de las autoridades, hoy se tomaron parte de la avenida Quito para ser visibilizados.

"Estamos pidiendo atención. Somos parte importante de la movilización, es hora que nos atiendan nuestros pedidos", vociferó Ricardo Onofre, representante del Frente de Transportista de Guayaquil, que recalcó los pedidos que les hacen a las autoridades.

"No al aire acondicionado por el momento, porque con los vehículos que tenemos es imposible adicionar eso. No a la tarjeta de recaudación electrónica porque eso solo encarece el servicio. Y no a la inseguridad que vivimos los transportistas", dijo Onofre, que recalcó que lo que buscan con estas marchas es un diálogo con las autoridades del Municipio de Guayaquil y del Estado.

Los transportistas se reunieron en los exteriores del estadio Capwell. CORTESÍA

Tal como lo ha contado EXPRESO en una serie de reportajes, este grupo de transportistas solicitan que el pasaje se incremente a 40 centavos, pero que no sea una exigencia implementar aire acondicionado ni wifi. Además rechazan la implementación de la tarjeta única de transporte, idea propuesta por el Municipio.

Álvarez asegura que si no se ponen de acuerdo los transportistas, no habrá cambios Leer más

Onofre también comunicó que se va a presentar una acción jurídica con una medida cautelar para garantizar el trabajo de los transportistas.

Hasta el cierre de esta edición ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto.

¿Quieres revisar más información de calidad? INGRESA AQUÍ