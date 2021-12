No es la primera vez que hacen un plantón, pero tampoco será la última, advirtieron este 21 de diciembre, los transportistas miembros de la Federación de Transportistas Urbano del Guayas (Fetug); que se concentraron al pie del Municipio de Guayaquil, para exigir a las autoridades que los atiendan.

Ellos, como lo han hecho ya en ocasiones anteriores, exigen que se aumente el pasaje 10 centavos más. "El insumo, aceite, las llantas, la batería, todo se ha incrementado con el aumento del combustible. Hoy queremos hablar con la alcaldesa Cynthia Viteri o el alcalde encargado, Josué Sánchez, pero nadie nos toma en cuenta. Ha salido solo la Secretaria municipal a decirnos que nos agendará una audiencia... Pero eso dicen siempre. Ya dejen de tomarnos el pelo. Nosotros vamos a hacer los plantones que sean necesarios hasta que nos escuchen", señaló Irene Macías, miembro de la cooperativa TransGuayas; mientras con carteles, en pleno malecón, solicitaba atención.

En el lugar, donde a decir de FETUG, llegaron los representantes de al menos 2.100 cooperativas de la ciudad; miembros de la ATM y de la Policía Metropolitina rodearon la entidad y la cercaron, a fin de evitar posibles problemas. "Nos han cerrado la calle y todo el centro se ha vuelto caótico. Todavía más de lo que ya lo es, esto es un infierno. Lo que sea que esté pasando, soluciónenlo. Así no podemos estar", se quejaba Miguel Nárvaez, quien conducía por el sector.

La policía metropolitana se instaló en el lugar para evitar posibles incidentes. Diana Sotomayor

Martha López, socia de la cooperativa Libertador Bolívar Línea 7, hizo un llamado a las autoridades para que tomen en serio este tema. Dijo que los transportistas ya no tienen ingresos que les permita pagar la deuda que han adquirido por unidades nuevas. "Sabemos que hay un estudio técnico que confirma que es válido pagar $ 0,40 y no los $ 0,30 que pagamos ahora y que no nos ayuda. Estamos mal así. Aquí la autoridad es impávida. No vamos a permitir que nos ignoren", señaló.

Desde el 2019 el gremio ha venido realizando una serie de medidas, entre ellas trabajar a medio tiempo o no poner a circular todas las unidades, una acción que se mantiene vigente.