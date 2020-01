‘Tradición y confianza’ motivan a hacer fila para pagar prediales

A Elena Duarte se le desdibuja una sonrisa cuando rememora enero de 2019. Es su primera vez sola en la fila para pagar el impuesto predial. Su acompañante por 20 años a ese trámite, su padre, ya está arriba, apunta al techo, y mira al suelo cabizbaja.

“Siento nostalgia. Mi papá nos jalaba las orejas si no nos despertábamos a las 05:00 a hacer la fila. Ahora me toca andar sola o quizás ya empezar a enseñarle a mi hija también para que venga conmigo a pagar”, comparte.

Duarte, al igual que cientos de usuarios, podrían ahorrarse la espera en la fila, pero prefieren seguir haciéndolo. Cada arranque de enero el escenario se repite: los bajos del Municipio de Guayaquil se llenan.

A Juana Mite le divierte hacer fila, dice. Se ríe como si no se lo creyera, pero se reafirma: le gusta. “Prefiero pararme aquí a esperar, como que es emocionante. Siempre lo he hecho, ya es una tradición para mí”, trata de explicar.

Hay otras opciones de pago, aparte de las 26 ventanillas habilitadas en el Palacio Municipal y de las seis oficinas exclusivas para contribuyentes de la tercera edad. Los usuarios pueden hacer el pago en bancos locales como Bolivariano, Pichincha, Guayaquil, Pacífico, Produbanco o a través de sus servicios de pago en línea.

La usuaria Grace Sellán no elige estas últimas. La mañana de ayer, probó por primera vez el pago del impuesto predial en una de las entidades bancarias antes mencionadas. No obstante, su trámite no fue solventado. Tuvo que hacer la tradicional fila. “Me dijeron que se había ido el sistema y que no podía pagar. Y aquí estoy, haciendo fila en el Municipio. No vuelvo a hacer el trámite en otro lado, no me parece seguro”, comenta.

En cambio, Lupe Coello, quien tiene un negocio en el Mercado de Artículos Varios (de las ‘Cuatro Manzanas’), situado en el centro de la ciudad, dice que la fila la hace “por obligación”. “La administración del mercado me pide el papel que emiten en esta ventanilla. En el banco solo le dan a uno un recibo y ya. Ese no me sirve”, cuenta.

Este Diario le solicitó al departamento de comunicación del Municipio de Guayaquil información respecto al porcentaje de personas que aún prefieren pagar los impuestos prediales en las ventanillas del Palacio Municipal, en contraste con las que deciden pagar en entidades bancarias o en línea. No obstante, hasta la publicación de este artículo no obtuvimos respuesta.

Hasta el mediodía de este 3 de enero, según datos del subdirector financiero, Enrique Camposano, se recaudó 1’175.185 dólares por concepto del impuesto predial correspondiente al nuevo año fiscal.