Los Testigos de Jehová ven el programa de su convención anual desde casa

Por todo el Ecuador las congregaciones de los testigos de Jehová se reunieron, pero esta vez desde sus hogares para celebrar la convención de este año con el tema: “¡Alégrense siempre!”. Esta convención que generalmente sería de tres días en distintos locales, por primera ocasión fue trasladada a una plataforma de streaming por los hechos conocidos del covid-19.

Juan Paz portavoz de los Testigos de Jehová manifestó: “Hemos recibido de todo el país excelentes reportes de la emisión del primer programa de la convención. Por todo el Ecuador se habían programado 60 convenciones para celebrarse en varios lugares, donde esperábamos que asistieran unas 168.000 personas, sin embargo, al cancelarse en el mes de marzo todas estas reuniones por la pandemia, hicimos arreglos para ver el programa usando medios electrónicos; este fin de semana todos se conectaron desde sus hogares para la convención”.

Los fines de semana, de aquí hasta agosto, serán diferente para los miembros de la organización religiosa y también para quienes gustan de escuchar los discursos que se presentan en las asambleas anuales; cada sábado o domingo van a invertir unas tres horas para ver parte del programa de la convención que corresponde al 2020. El tema está enfocado a aprender a mantener la alegría en medio de los problemas que se han generado en estos meses, como los económicos y los de la salud.

8,6 millones de Testigos de Jehová activos hay en el mundo

Más de 30.000 testigos de Jehová se reunieron en Guayaquil Leer más

El año pasado, en Guayaquil se dio una convención internacional a la que asistieron 5.000 invitados de otros países; este grupo unido a los fieles locales llenaron el estadio Monumental Banco Pacífico. Ese evento se dio tres días y cada sesión los asistentes fueron más de 30.000.

Pero este año el programa se está emitiendo virtualmente. El fin de semana que pasó incluyó discursos, entrevistas, videos cortos y un audio drama; las preguntas ¿Qué contribuye a encontrar y mantener la felicidad?, ¿Cómo se puede cultivar la felicidad en la familia?, ¿Cómo podemos continuar siendo felices en tiempos difíciles?, recibieron respuesta a la luz de la Biblia.

El programa de la asamblea del 2020, virtual, de los testigos de Jehová se ven por todo Ecuador. Cortesía

La convención de los testigos de Jehová se traslada a una plataforma virtual Leer más

“He asistido antes a las convenciones, en estadios, en el lugar donde normalmente se realizan, pero en esta ocasión he asistido a una convención desde casa, con mi familia. No se ha notado la diferencia porque la organización ha sido muy buena; a mí como estudiante de la Biblia me han impactado los discursos” dijo Roxana de Pazmiño, miembro de la organización religiosa.

Los interesados pueden ingresar al sitio jw.org para ver el programa de la convención “¡Alégrense siempre!” de manera gratuita. Esta semana se podrá ver la siguiente parte del programa que corresponde al día viernes por la tarde.

La decisión de mantener nuestras convenciones en línea no se tomó a la ligera. Alrededor del mundo, millones de personas se benefician de estas reuniones gratuitas cada año. Pero en el interés de la salud pública y la seguridad, estaba claro que cancelar nuestras reuniones físicas era lo correcto, incluso en lugares donde se nos habría permitido tenerlas. Nuestro Creador valora mucho la vida, y creemos que este arreglo honra ese principio fundamental. Juan Paz, porta voz de los Testigos de Jehová

Este fin de semana que viene los discursos van a dar pautas de cómo tener una familia feliz. ¿Cómo el esposo puede ser feliz con su esposa? ¿Cómo la esposa ser felices con su esposo? ¿Cómo padres pueden ser felices con sus hijos? ¿Cómo los hijos pueden ser felices con sus padres?

Coronavirus: La hermandad espiritual como apoyo durante el luto por la pandemia Leer más

Las personas que están escuchando el programa desde sus hogares se alistan tal cual asistieran a los salones que se utilizaban antes de la emergencia sanitaria. Varones, mujeres y niños se visten con ropa formal; tal cual se lo ha visto en las convenciones que se han dado años anteriores en los estadios.

Por ahora los testigos de Jehová mantienen sus salones de reuniones cerrados, por la emergencia sanitaria del coronavirus. Lo hacen por el respeto a la vida y para colaborar con las indicaciones de las autoridades de salud, quienes aún piden que se limita el salir de casa lo más que se pueda y que todavía se mantengan las medidas de bioseguridad.