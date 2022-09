Una de las marcas que identifican a los Testigos de Jehová es que van de casa en casa compartiendo el mensaje de ánimo y consuelo que da la Biblia. Los fieles realizan la tarea según sus circunstancias de vida, se organizan para sacar un tiempo para salir por su vecindario a hablar con sus vecinos de la palabra de Dios. Pero, por la pandemia la obra de tocar puertas se suspendió por dos años y medio, en ese tiempo el mensaje lo enviaron virtualmente y por llamadas por teléfono.

¿Cómo fue ese primer día de volver a tocar las puertas o el timbre? Los fieles se prepararon con tiempo, alistaron sus típicos maletines donde llevan la literatura que comparten.

Las reacciones de los vecinos fueron variadas. Algunos agradecieron volver a escuchar frases de la Biblia que les da esperanza y otros optaron por pedir que no les hablen de temas religiosos. Pero hubo una cualidad que se impuso en las dos circunstancias, el respeto. Las personas que no quieren escuchar el mensaje tan solo lo expresaron con amabilidad.

Ministerio.- En Cañar dos Testigos de Jehová tocan la puerta con el ánimo de compartir un mensaje de la Biblia. Cortesía

Actividad. Los Testigos de Jehová han predicado de puerta en puerta sin interrupción por más de 100 años. La suspensión de dos años y medio fue por la pandemia del coronavirus.

Ese jueves 1 de septiembre fue especial para el grupo religioso, hubo emociones de alegría pero también de temores. "Recién me había mudado a vivir a Cuenca y estaba nervioso al empezar las visitas a las casas en una ciudad que no conozco", indicó Marcos Montes, miembro del grupo religioso. Agregó que al final las personas lo recibieron con respeto.

El día se volvió singular hasta para los vecinos, el retorno a la predicación presencial no pasó desapercibido para nadie. Mientras caminaban en grupo por el vecindario, ese 1 de septiembre, no se pudo evitar llamar la atención de las personas, señaló Joel Cascante. "Algunos reaccionaron igual que antes de la pandemia, no aceptaron el mensaje o dijeron estar ocupadas. Pero, también hubo personas que escucharon el mensaje", dijo.

Cascante agregó que en Villa Club una persona los felicitó por la labor de llevar de casa en casa las buenas noticias de las que habla la Biblia.

Actividad.- En todo Ecuador los Testigos de Jehová han regresado a la predicación presencial. Cortesía

Cifra. En Ecuador hay 101.608 Testigos de Jehová, de este número hay 20.680 en Guayaquil. En el mundo son 8'686.980 personas.

Las reacciones fueron similares en el sur de Guayaquil, Ángel Gutiérrez, Testigo de Jehová, comentó a Diario EXPRESO que percibió que las personas están más receptivas a escuchar el mensaje positivo que viene de la Biblia. Aunque igual hubo personas que prefieren no escuchar y eso ellos lo respetan, indicó.

Las hermanas Jéssica y Natalia Sorroza manifestaron que las personas que aceptaron escuchar el mensaje luego solicitaron que les sigan visitando.

Junto con la reanudación de la predicación los Testigos de Jehová también empezaron una campaña para ofrecer estudios bíblicos. En Tungurahua, en el territorio de Santa Rosa, a algunos vecinos les gustó que el curso bíblico incluyen videos interactivos y han aceptado el curso bíblico.

En Ecuador el grupo religioso lleva el mensaje bíblico en 18 idiomas como el quichua o el lenguaje de señas. La literatura del grupo religioso, en su página virtual (JW.ORG), está disponible en más de 1.000 idiomas.