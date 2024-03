El sufrimiento por alcanzar un turno para visa Schengen

El sol sofocaba el pasado miércoles en Guayaquil, a pesar de que estaba nublado. De pronto, lloviznó. Finalmente, llovió. A pesar de eso, varias personas permanecían fuera de las oficinas de las agencias de viaje que colindan con el Consulado de España en Guayaquil. Todos se mostraban afligidos. El reloj ya había marcado que, ese día, no contarían con suerte.

Un joven y su padre, quienes no quisieron identificarse, no sabían qué hacer. Ya llevaban un mes y no lo lograban. El señor solo comentó que no quería dar la entrevista por temor a que pudiera tener alguna represalia. Su hijo, alzó su cabeza, y solo dijo: “No conseguí el turno”, enseguida tomó su celular y empezó a hacer llamadas. Se retiraron del sitio.

Como este joven, varias personas buscan tener suerte cada miércoles para ser los afortunados y conseguir un turno desde el portal web de BLS International - organización externalizada asociada con el Consulado General de España-, para aplicar a la visa Schengen. La cita es a las 14:00. La plataforma solo se habilita a esa hora y la cita, que unos pocos logran conseguir, es para las subsiguientes tres semanas, advierte la página consular.

Aunque Glenda Malucín, de 57 años, tampoco corrió con suerte, mantiene la esperanza de que pronto va a poder conseguir el anhelado turno. Ella quiere vacacionar en España; por eso, durante dos semanas ha insistido, pero “no me sale la cita”.

Al inicio intentó hacerlo por cuenta propia, a través de su celular, pero “nada; no me salió”. El miércoles pasado fue a una agencia de viajes, no quería volver a fracasar, pero volvió a pasar.

A Marcos Morán le causa indignación que solo den cita para 20 personas y “no atienden a nadie más”. “Es un caso esto que no se puede”, expresa mientras comenta que hay personas que no saben que para solicitar los turnos para la cita de un visado Schengen es a través del portal web de BLS International y se trasladan hasta las instalaciones del Consulado español, ubicado en el suroeste de la ciudad, sin suerte.

Morán ha visto que muchas personas suelen madrugar por un turno o para que sea atendido por el que no fue a su cita; sin embargo, no logran su objetivo. Es por eso, opina, que “muchos optan por buscar tramitadores para que les saquen un turno y venir tal día”. De esa forma sí lo logran, hasta por medio de “estas agencias”.

El cónsul no se pronuncia EXPRESO solicitó una entrevista con el Consulado General de España en Guayaquil, pero la misión diplomática indicó que “le agradecemos su interés y en todo caso le informamos que el cónsul general no puede hacer declaraciones sobre su trabajo. Cualquier información referente a visados puede obtenerse en la página web de este Consulado”.

Aunque el portal de BLS International dice que “no se recomienda recurrir a tramitadores o asesorías en internet y pagar una suma de dinero para obtener su cita en BLS. Los tramitadores o agencias no tienen ninguna vinculación con BLS ni con el Consulado General de España en Guayaquil, por lo que no proporcionan ninguna ventaja a la hora de obtener una cita o visado”. Sin embargo, para Johanna Barzola es la única opción que tiene, por lo que “hay que tomar riesgos.

De las cuatro agencias que ha visitado Barzola, en dos le han pedido una comisión. En una le dijeron que el valor que debía pagar por conseguirle un turno es de $850, “pero para que me dieran la certeza de que sí me van a dar la visa hay que dar $1.000 aparte”, pero para ella “es mucho dinero”.

Las agencias están funcionando como tramitadores. Me toca ir preguntando por varias agencias cuánto cobran, porque en una me quieren cobrar $ 1.850, es mucho dinero

Johanna Barzola, ciudadana

A pesar de la lluvia, Bertha Cárdenas llegó a una de las agencias de viaje de la calle Tungurahua para saber si su hermana, Maritza Cárdenas, había corrido con suerte. Cuenta que hace un mes ha tratado de conseguir la cita, pero sin éxito. Su sobrino se graduará de un posgrado que cursó en España y él la ha invitado, pero teme que su hermana no pueda viajar en octubre y estar presente en la incorporación.

Y aunque su hermana Maritza aún tiene tiempo, Cárdenas expresa que ella desea contar con la certeza de que sí va a poder viajar. “Mi hermana tiene 60 años, no es que va a salir de aquí para ir a trabajar o hacer una vida nueva en España”. Es por eso por lo que, en su opinión, BLS International debería agilizar más los trámites sobre todo para las personas mayores y también para los jóvenes que quieren ir a estudiar allá.

Toca pagar, qué más toca sino no se logra conseguir un turno para la cita de un visado Schengen en el Consulado de España en Guayaquil. Antes, el turno se tomaba presencialmente

Marcos Morán, ciudadano

En cambio, Michelle Baque, de 26 años, ha tratado durante dos meses conseguir un turno y no lo logra. “Al ingresar a la página, esta se cierra, como que colapsa la página y no se abre”, por lo que ha pensado en recurrir a los tramitadores.

Baque comenta que ella no quiere trasladarse hasta Quito, donde ha escuchado que el trámite es menos engorroso, porque “yo soy de aquí, de Guayaquil; mi trámite debo hacerlo aquí, no allá”. Menciona que el tiempo para poder escoger un turno no dura ni cinco minutos.

Solo los miércoles podemos entrar a la página para sacar una cita, pero no hay cupo. No sé por qué dicen que vengan los miércoles si no hay cupo. Son pocos los que lo logran Bertha Cárdenas, ciudadana

EXPRESO solicitó una entrevista a la operadora Iberia Líneas Aéreas de España, se les indicó que deseábamos saber si han tenido inconvenientes o cancelaciones en los vuelos desde Guayaquil a España ante la dificultad que los viajeros no logran conseguir un turno para aplicar a la visa Schengen, pero hasta el cierre de esta edición no contestaron.

