El sistema contra incendios en la bodega quemada no estaba listo

La bodega incendiada el pasado miércoles en el kilómetro 5,5 de la vía Durán-Boliche tenía menos de un año de funcionamiento y el sistema contra incendios aún estaba siendo implementado.

La emergencia se inició aproximadamente a las 17:30 y fue controlada casi en su totalidad 14 horas después. El sitio almacenaba varios productos como llantas y bicicletas, cuyos materiales dificultaron que pueda apagarse el fuego pronto.

Durán: un incendio de gran magnitud consumió una bodega Leer más

“Tenemos conocimiento de que estaba operando por menos de un año aproximadamente, por lo cual estaba en un proceso en la parte técnica y legal, un proceso de regulación”, declaró el teniente coronel Carlos Montúfar, primer jefe del Cuerpo de Bomberos de Durán.

Añadió que en diciembre de 2022, la institución a su cargo realizó controles de rigor en la bodega, pero en esa época no había “gran cantidad de almacenamiento de material como el que se encontró ahora”.

Mencionó que el sistema contra incendios “estaba en proceso de implementación y de ser instalado. Por ende, no estaba operativo. Sí tenían varios cajetines, varios rociadores que no fueron activados porque no estaba montado en su totalidad el sistema”.

Los bomberos lograron rescatar una cuarta parte de la mercadería que había en el sitio. El trabajo para extinguir las llamas fue tan arduo que requirió la colaboración de otras instituciones bomberiles, como las de Samborondón y Daule.

Ayer a las 08:00, las llamas ya habían sido sofocadas en un 90 %. Aún se veía humo, pero ya se sentía algo de calma en toda la zona.