Más de 2.000 funcionarios y 34.000 cámaras activas este 13 de abril en Guayaquil

Durante esta jornada electoral y religiosa en Guayaquil, la seguridad y el monitoreo ciudadano han tomado un rol protagónico, como lo ha venido solicitando la ciudadanía; que espera que la vigilancia no dure solo este día. "La necesitamos siempre, como ciudadanos lo merecemos. Pero urgente", señaló Nancy Cabrera, residente de Sauces.

Despliegue de seguridad en las calles

Desde las primeras horas de este domingo 13 de abril, al menos 60 operadores de la Empresa Pública Segura EP se encuentran vigilando las calles de la ciudad en tiempo real, a través de más de 34.000 cámaras distribuidas en sectores estratégicos del cantón.

Según reportó la Municipalidad de Guayaquil, en esta fecha se han desplegado 800 agentes metropolitanos en los recintos electorales, mientras que en territorio se encuentran activos 1.300 Agentes de Control Municipal. Este contingente recorre la urbe en 120 camionetas y 55 motocicletas, brindando apoyo en zonas de alta afluencia.

Incidentes registrados: tres siniestros en pocas horas

La Agencia de Tránsito Municipal (ATM) ha informado sobre al menos tres siniestros viales registrados durante la mañana del domingo:

Tercer puente de la vía Perimetral (sentido norte): Según reportes preliminares, una persona habría fallecido en este lugar. Las cámaras de Segura EP captaron el arribo de Medicina Legal, confirmando la gravedad del incidente.

🚨#ATMinforma | Se visualiza un #Siniestro de tránsito en el tercer puente de la Vía Perimetral, sentido hacia el norte.



Nuestros agentes se encuentran atendiendo la novedad en el sitio.



Foto: #CCITT pic.twitter.com/hMOggek9lk — ATM TRÁNSITO (@ATM_Transito) April 13, 2025

Sector del Mercado Montebello (norte de Guayaquil): Un vehículo se estrelló contra la pared de un recinto electoral. El ECU 911 coordinó de inmediato el envío de una ambulancia.

Vía a Daule, cerca del Paseo Shopping: Otro accidente generó una fuerte congestión vehicular que duró aproximadamente una hora. El flujo fue restablecido progresivamente.

Estos eventos muestran cómo, pese al fuerte despliegue de seguridad y control, la ciudad continúa enfrentando situaciones de riesgo que requieren respuestas rápidas.

La percepción ciudadana: entre tranquilidad y desconfianza

Mientras tanto, los ciudadanos han notado la presencia de uniformados y el despliegue institucional, pero también mantienen una postura cautelosa frente a los riesgos cotidianos.

Rosi Morocho, habitante de la Alborada, dijo no confiarse pese a ver que hay vigilancia en las calles.

“He visto bastante personal municipal, policial y de las Fuerzas Armadas. Eso me ha hecho sentir tranquila, no obstante no estoy confiada. Hay gente que está presta a robarte: he visto a más de uno cazando también a sus víctimas. Por eso votaré, almorzaré en el norte y regresaré a casa. No es tampoco un día para estar en la calle. Hoy no. Peor en las circunstancias de inseguridad que vive Guayaquil”.

Atención ciudadana a través de la línea 181

Además del monitoreo en las calles, Guayaquil cuenta con un canal directo de contacto para la atención de emergencias no policiales ni médicas: la línea 181, operada desde Segura EP.

63 funcionarios están trabajando este 13 de abril en tres turnos para garantizar el funcionamiento de este servicio, cuyo propósito es canalizar y gestionar los reportes ciudadanos.

Funciones específicas de la línea 181:

Mala disposición de desechos sólidos

Incidencias con agua potable y alcantarillado

Solicitudes de atención veterinaria

Mantenimiento de áreas verdes y parques

Asistencia con trámites administrativos

Consultas y orientación general sobre servicios municipales

Según informó semanas atrás el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, la línea 181 busca complementar la cobertura de seguridad y respuesta inmediata durante esta jornada de alta movilidad ciudadana.

