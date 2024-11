Segura EP admite que no tiene personal para resguardar nuevos pasos peatonales

Consciente de las limitaciones que tiene Segura EP por la falta de agentes metropolitanos, el director de Segura EP, Fernando Cornejo, conversó con Diario EXPRESO y explicó la razón por la cual ocurren las quejas ciudadanas en los nuevos pasos peatonales en la autopista Narcisa de Jesús.

“Es imposible que podamos tener a un agente en cada paso peatonal. Lo que se hace es que dan rondas durante el día, pero no pueden pasar todo el tiempo ahí”, explicó Cornejo, ante las quejas.

Según el funcionario, hasta el momento no se han realizado denuncias formales de atracos en esta zona, pero es consciente de que hay falta de iluminación y presencia de personas en situación de calle en el sitio.

Falta de iluminación y comercio en el sector

Falta de iluminación y comercio en el sector

“No hay luz no solo en los puentes sino en toda la ciudad y nosotros no administramos el sistema eléctrico. Al ser estos espacios seguros, las personas buscan quedarse ahí para pasar la noche”, dijo, añadiendo que en las rondas que realizan sacan a las personas que no deberían estar en el sitio.

Fernando Cornejo culminó enfatizando que la seguridad de la ciudad es responsabilidad de la Policía Nacional. Sin embargo, indicó que para el año 2025 se sumarán 700 nuevos agentes para colaborar y tener una ciudad más segura.

La ciudadanía espera que esos nuevos agentes puedan brindar más seguridad a los pasos peatonales y esto permita que los comercios se habiliten y se dé más vida al sector.

