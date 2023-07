Parece chiste, pero es anécdota. Desde ponerle candado al volante, amarrar los retrovisores con una cadena hasta usar gases nocivos para evitar que los delincuentes pueden cumplir su atraco son algunas de las nuevas modalidades que los guayaquileños adoptan para evitar los robos de partes de vehículos, del mismo carro o de sus ocupantes.

Peter Cevallos tiene 42 años y ha sido testigo, por su oficio, de cómo la delincuencia busca las maneras para robar. “Soy cuidador de carros en Sauces 8 y lamentablemente uno se descuida unos segundos y se llevan retrovisores y hasta las computadoras de los carros. Muchas veces a mí me ha tocado responder por eso, aunque lo que gano es poco”, comenta; al relatar que para evitar ser víctima de la delincuencia, decidió aplicar algunas medidas ‘antiatracos’ a su propio vehículo; las que han sido ya implementadas por algunos vecinos.

“Lo principal es la alarma, pero definitivamente no es suficiente. Por eso ahora coloco una cadena de acero y un candado, ambos amarrados, al capó y a la cajuela; le pongo candado a los pedales y, en el interior del auto, he puesto incluso una estructura de fierro que bloquea el volante. Hasta la bomba de gasolina la tengo asegurada: la bloqueé con un botón oculto que debe aplastarse para que el carro se encienda”, comentó; al asegurar que pese a todas estas evidentes medidas, han intentado robarle, aunque no lo han logrado.

En las inmediaciones. Algunas empresas incluyen gases nocivos en los vehículos de sus clientes para disuadir a delincuentes que quieran acercarse. CORTESÍA

Otra de las medidas aplicadas es la de soldar la batería. Así lo hizo Miguel Hidalgo que con un molde de metal y un candado la aseguró. “Me dio coraje cuando se me la llevaron. Nos vemos obligados a soldar todo”, sentenció.

A este medida, a la que suman la de portar bates en los autos para, de acercarse un delincuente, “defenderse al menos algo”, como reconoce el ciudadano Holguer Roldós, se suma la de colocar gases nocivos que funcionan como repelente. “Es un producto que contiene gas con micropartículas de pimienta junto con colorantes. Sirve como disuasión para que el conductor lo active si se siente en estado de peligro. Al hacerlo, este se expande y empieza a sonar una sirena”, explicó Jhon Molina, uno de los propietarios de SIP SR , un negocio dedicado a brindar seguridad a los vehículos.

Molina explica que la expulsión de este gas trae consecuencias para los que buscan atacar. “El objetivo es la disuasión, sin embargo al ser un material nocivo, la persona afectada puede sentir ardor en los ojos, perder la visibilidad momentánea y molestias en las vías respiratorias. El objetivo es darle tiempo para que las autoridades puedan retenerlo o que la víctima huya, en caso que se encuentre en peligro. Hoy, son varios los conductores que lo están usando”, relató; al reconocer que cada vez con más frecuencia la ciudadanía busca proteger sus bienes con lo que tenga a su alcance.

Le he puesto varios candados a mi carro, láminas de seguridad en los vidrios y ahora pienso poner gas nocivo e incluso algo fuerte, lo que sea, por la inseguridad. Monserrate Bravo

Luis Murillo, morador de Durán, relata que instaló el producto ya que en tres ocasiones ha sido víctima de robos bajo la misma modalidad. “En los semáforos se paran delante de mí con un revólver y me apunta para que le dé el teléfono, la cartera y todo lo que tenga. Lamentablemente por el miedo y por los nervios lo hago, he perdido más de $ 2.000 en robos, así que decidí invertir en seguridad. Estoy dispuesto a colocar cámaras, lo que haya. Estoy harto de vivir así. Es invivible invertir en seguridad una y otra vez porque los ladrones se las ingenian para atracarte”, pensó.

Daniela Santos, quien habita en Ceibos, por ejemplo, ha colocado cámaras internas y externas a su carro. “Lo monitoreo desde el celular, también he colocado un sensor de movimiento, pero es estresante. A veces pasa un gato y suena, y todos saltan en casa. Al final, vivimos aturdido con o sin la tecnología... Pero la mantendré, solo así he logrado que en las dos ocasiones que se intentaron llevar el auto, no lo hagan. Al verlos a través de las cámaras, lanzamos hasta macetas desde el balcón. Encendimos una sirena... Así se vive hoy en la ciudad. Es una pena”, dijo.

Santiago Mendieta , experto en seguridad, reconoció que si bien estas medidas sirven, los antisociales se las ingenian para evadir estas medidas de seguridad. “Parece mentira, pero aunque se amarre un carro y le pongan candado a cada parte, que lo hacen ya, los delincuentes ya buscaron formas para llevárselo. Aquí la solución es otra y los gobernantes lo saben: urgen otras leyes, severas; y aumento policial. Solo esto podría ahuyentarlos”, reconoció.