Santa Elena: Ocho robos se cometieron en menos de 24 horas en La Libertad

“Entreguen los delantales o se mueren”, fueron las palabras que, a gritos, pronunciaron los cuatro delincuentes que cubriendo sus rostros con cascos asaltaron a las 06:30 de este 28 de abril en seis locales del mercado Unidos Venceremos de La Libertad, en la provincia de Santa Elena.

Estos negocios abren sus puertas a las 04:00, por lo que a la hora del atraco estaban en pleno apogeo comercial. Según testigos, los asaltantes llegaron caminando y sorprendieron a los clientes, quienes al ver que los apuntaban con pistolas no reaccionaron.

En esos mercados los vendedores usan mandiles para guardar el dinero de las ventas. Tras el robo, los sujetos corrieron alrededor de tres cuadras, hasta el lugar donde los esperaban tres motociclistas. Los dueños de los negocios afectados no revelaron el monto de las pérdidas.

Pero ese no fue el único asalto. En la calle Guayaquil, entre las avenidas Sexta y Séptima, otro de los puntos comerciales del cantón, un local de venta de pañales también fue atracado. Allí, los pillos apuntaron con armas de fuego en la cabeza a los propietarios para llevárseles el dinero de la caja. En la tarde, cerca de las 14:00, pasó algo similar en un minimarket, ubicado en la vía La Libertad - Punta Carnero.

Para Agustín Tandazo, quien vive en esta calle, hechos de este tipo no son nuevos, por lo que pide que la policía realice más patrullajes; y que la Alcaldía, en cambio, invierta en tecnología que permita dar seguimiento a los delincuentes.

Los robos aumentan en los comercios y las calles de esta cantón de Santa Elena. La comunidad se encierra, exige control y la instalación de cámaras. https://t.co/9XhEAAKFUA — Diario Expreso (@Expresoec) March 3, 2021

El Municipio asegura que los metropolitanos también rondan los comercios para evitar actos como los ocurridos, sin embargo la ciudadanía asegura que su presencia no es suficiente. Joffre Lino

“Aquí te roban y no pasa nada, porque no hay videos que guarden la placa, rostros de los pillos o la ruta que estos siguieron. Por eso La Libertad y la provincia están como están. Las autoridades no hacen nada. Ninguna”, se quejó.

Sin embargo, desde la Policía, que investiga los hechos, advierten que sí se están ejecutando más patrullajes, y que cuentan con más agentes. En marzo, cuando EXPRESO habló de la inseguridad en esta ciudad, 171 agentes resguardaban al cantón. A la fecha son 220.

El comerciante Fabián Toledo pidió a las autoridades reforzar la seguridad. “Así no podemos trabajar, lo hacemos con nerviosismo. Señores de la Policía y del Cabildo, activen sus brigadas de inteligencia para que detengan a esta banda o bandas de antisociales, que desde hace meses nos acechan”, reclamó.