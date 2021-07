En Samborondón asesinaron a conductor de bus intercantonal

La madrugada de este sábado 31 de julio, cuatro tiros acabaron con la vida del conductor de un bus intercantonal ,en el cantón Samborondón, provincia del Guayas.

La víctima, quien ha sido identificada como Gonzalo Romero Vera, de 48 años, iba a subir al bus, cuando fue interceptado por un sujeto que descendió de una motocicleta y le disparó por varias ocasiones.

Romero tenía más de 20 años trabajando como conductor de una cooperativa de transporte que cumple la ruta Guayaquil-Samborondón.

Veinte minutos antes había salido de su domicilio, ubicado a tres cuadras de donde fue asesinado.

"Me llamaron para decirme 'mataron a Gonzalo' salí corriendo, al llegar a su lugar de trabajo lo vi tendido en el piso, no me explico por qué lo mataron, ya que él no tenía enemigos", mencionó llorando la cónyuge del fallecido.

El cadáver del samborondeño fue llevado al Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de Guayaquil para la autopsia, a este sitio llegaron sus familiares para retirar sus restos y trasladarlo a su cantón natal.