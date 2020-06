Salud: “Viteri no dijo la verdad”

Guayaquil reincide en los errores de control de contagios de los primeros días de la emergencia y la denuncia de la alcaldesa Cynthia Viteri, que el pasado miércoles avisó en redes sociales que halló contagiados en vuelos nacionales y que el personal del Ministerio de Salud no se ha hecho presente para los controles, ha tenido varias reacciones de expertos y autoridades involucradas en el tema.

El arribo de pasajeros con COVID enciende las alarmas en Guayaquil https://t.co/k3TACY4VhP — Diana Sotomayor Z. (@DianaSotomayorZ) June 19, 2020

Más de 300 pasajeros han arribado a la ciudad sin control epidemiológico, según Viteri, y eso es percibido, simplemente, como una irresponsabilidad, describe el catedrático y coordinador del Proyecto COVID-19, Héctor Hugo, quien propuso los lineamientos para paliar la emergencia sanitaria, junto con otros expertos, los primeros días del caos.

“Llevamos 24 días intercalados con 0 muertes por encima del promedio normal. No queremos un segundo brote de COVID-19 en Guayaquil, por casos importados”, escribió la alcaldesa en su denuncia, aunque esta vez no ha decidido bloquear la pista del aeropuerto, como lo hizo en marzo pasado, cuando un vuelo humanitario con tripulantes pretendía arribar para trasladar a ciudadanos españoles a su país de origen.

Llevamos 24 días intercalados con 0 muertes por encima del promedio normal. No queremos un segundo brote de COVID-19 en Guayaquil, por casos importados.



OTRO PELIGRO: todos los que vinieron en el vuelo de hoy tuvieron contacto con las personas identificadas con COVID. — Cynthia Viteri (@CynthiaViteri6) June 17, 2020

19.000

personas

entraron a Ecuador entre enero y febrero desde España.

La alcaldesa hizo un llamado al Ministerio de Salud y al de Transporte y Obras Públicas: “No puede embarcarse ningún pasajero de ninguna provincia sin prueba del lugar de origen, pues ponen en riesgo a los demás pasajeros del avión y a la ciudad a donde llegan”.

Horas más tarde, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas anunciaba su decisión de que todos los pasajeros de vuelos domésticos deben tener pruebas negativas del virus, certificadas por el Ministerio de Salud y realizada en los laboratorios autorizados por esa cartera. Esta disposición está prevista desde hoy, 19 de junio.

Para abordar un vuelo nacional los pasajeros deberán presentar el resultado negativo de una prueba de #COVID19 realizada 72 horas antes. Conoce los detalles. 🔽https://t.co/znjjyctorT — Diario Expreso (@Expresoec) June 18, 2020

Ayer, en una entrevista radial, también el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, se refirió al tema de los vuelos. “A mí me sorprendió enormemente el anuncio de la alcaldesa. Es falso. El Ministerio de Salud estuvo en el aeropuerto. Ella no tiene el respaldo técnico como para hablar de pruebas (...). Confunde los términos. Este es un momento de aportar y no dar falsos testimonios. Ella no dijo la verdad”.

Asegura que la coordinación realiza pruebas rápidas y PCR las 24 horas, pero que los pasajeros de la denuncia del tuit de Viteri “se negaron a hacerse la prueba”. “Yo le pregunto a la alcaldesa: ¿Qué va a hacer con toda la gente que llega por tierra y que recibe muchísimos más pasajeros? ¿Por qué no les hace pruebas a ellos?”, cuestiona.

Es necesario precisar que aunque el COE nacional dispusiera la reanudación de las operaciones del transporte interprovincial, desde el 15 de este mes, el COE de Guayaquil todavía no lo autoriza, y solo está permitido el intercantonal, con medidas de seguridad.

El coordinador del Proyecto COVID-19 ve la situación con preocupación. “Si es cierto lo que dice Viteri, están repitiendo la historia. Hay que respetar protocolos. En países asiáticos, hay pruebas y aislamiento dentro de la red de hoteles”.

El epidemiólogo Francisco Andino apunta al control de contagios más preciso. Lo que realmente importa de una prueba es el nivel de contagio, no si es positivo o negativo. Propone un reconocimiento de estatus inmunológico, un certificado tipo pasaporte, credencial, manija con barras de seguridad o algo de ese tipo. Aconseja esto aunque desde su perspectiva, Guayas, que ha registrado 13.000 decesos en la emergencia, ya pasó lo peor.