Indignados, molestos y preocupados se muestran los estudiantes de la carrera de Medicina en la Universidad de Guayaquil, luego de que llevan 28 meses sin recibir clases de manera presencial.

“Estamos hartos de las clases por Zoom. No se aprende nada y si intentas ir a un hospital a hacer prácticas no te lo permiten. La medicina no es un juego, con la vida de las personas no se puede jugar, exigimos prácticas, aprender de verdad en las aulas y en los hospitales y no detrás de una computadora”, dijo colérico el estudiante de octavo semestre de Medicina, Jaime Romero, quien reconoce que hay vacíos enormes entre los estudiantes.

“Hay muchos que no sabemos colocar una sonda o aplicar un suero, ya mismo me toca ir al internado y no sé nada. No todos tenemos la capacidad de pagar cursos privados para hacerlo. Es la universidad la que nos debe dotar de este aprendizaje”, se quejó.

Algunos estudiantes esperan en la parte de afuera de la Universidad de Guayaquil CARLOS KLINGER

Para Joseph Jara, estudiante del décimo semestre, es inaudito haber aprobado materias 100% prácticas, desde su casa. “Ya pasé Cirugía 1 y 2 y ni conozco un quirófano”, ironiza.

“¿Cómo voy a atender a una persona correctamente si semiología (exploración física del paciente) no he podido practicar?”, cuestiona Jara, también presidente de la agrupación Acción Medicina y vocal principal de la Asociación de Escuela de Medicina.

“No recibimos clases presenciales ni nos ayudan a hacer prácticas. Nosotros debemos buscar la manera de ser autodidactas y pedir en hospitales que nos dejen ver cómo trabajan”, criticó.

Aprobé la materia de cirugía sin ni siquiera conocer un quirófano. No hemos pisado las aulas ni tampoco nos dan la facilidad de poder hacer prácticas en los hospitales. Deben hacer algo. Joseph Jara

​Presidente Acción Medicina

Desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020 hasta ahora, los estudiantes de Medicina no han podido asistir a clases de manera presencial debido a que inicialmente la Universidad de Guayaquil cerró sus puertas, como el resto por la pandemia y se trasladó a la virtualidad; sin embargo, ya algunas carreras se encuentran recibiendo clases en las aulas, pero los estudiantes de Medicina y otras carreras de Ciencias Médicas, no. De hecho, tal como EXPRESO registró en mayo pasado, los estudiantes han realizado plantones y manifestaciones para exigir el regreso a las aulas, pero su voz ha sido ignorada.

“He visto la mitad de mi carrera online y no es lo mismo. El próximo semestre nos corresponde ir a los hospitales y siento que hay muchos vacíos. Tengo compañeros que están con temor de ir al internado”, confiesa Ariana Veloz, estudiante de noveno semestre. “Algunos profesores, por iniciativa propia, nos han tratado de llevar a los hospitales a darnos clases, pero las autoridades de la universidad no los dejaron. Es que todo es un riesgo”, contó la joven de 23 años.

Para otros alumnos, el ‘relajamiento y la mediocridad’ de estudiantes y profesores ha aumentado. “Hay docentes que en todo el semestre se conectan cuatro o cinco veces o que solo te mandan tareas y se van. Hay mucha informalidad por parte de ellos, creo que están relajados porque saben que no hay vigilancia”, analiza el alumno Jimmy Cotera. “Los estudiantes se hacen mediocres, se relajan y solo les interesa pasar de año y no aprender. Esto es un cáncer que vivimos”, sentenció.

Los estudiantes se las ingenian para poder practicar en sus casas. CARLOS KLINGER

Consultado sobre esta realidad, las razones y hasta cuándo los universitarios estudiarán bajo esta modalidad, EXPRESO solicitó una entrevista e información al decano de la facultad de Ciencias Médicas Francisco Hernández, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Bianca Lavaye, egresada de Medicina, reconoce que son muchas las falencias de los estudiantes que estudian solo a través de un computador. “No es lo mismo, Medicina es una carrera totalmente práctica. A mí me tocó ver los últimos semestres así, e igual sufrí cuando fui al internado”, confiesa Lavaye. “Cuando llegué me tocó estar en el área de ginecología y no sabía nada. Hay cosas que son necesarias palpar que en la teoría es imposible aprender”, sentenció.

Pero, ¿por qué otras carreras sí regresan y Medicina no?

Hay miedo de los estudiantes por ir al internado, ya que hay muchos vacíos en cuanto a conocimientos. Ya muchas carreras están en clases, pero a nosotros no nos dejan. Ariana Veloz

​estudiante de Medicina

“Que la facultad está en remodelación para pasar la acreditación académica”, le dijeron a Joseph Jara, y que “no hay la suficiente cantidad de docentes por el fallecimiento de algunos y el despido de otros”, le comentaron a Veloz, pero ninguna de estas razones son confirmadas por las autoridades estatales.

Sin embargo para la doctora Marcela Vélez, estas son solo excusas que se les dan a los alumnos. “Hay tiempos estipulados para los arreglos y ese tiempo ya pasó, además hay un presupuesto que debe respetarse. Todo lo que le dicen son excusas”, sentencia la también exvicepresidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador. Ella considera que no los dejan volver por miedo. “No quieren a los estudiantes en las aulas porque saben que demandarán más cosas que no tienen y eso los complicará. Es urgente que vuelvan a la presencialidad”, afirmó.