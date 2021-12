La Alcaldía de Salinas resolvió acogerse a las medidas estipuladas por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional.

Entre las medidas está, en el caso de playas y balnearios, permitir el 75 % del aforo y establecer un horario para su uso desde las 06:00 hasta las 18:00. Además, los bares, discotecas, centros de tolerancia, conciertos y afines están prohibidos. En el caso de los balnearios en la Ruta del Spondylus, el horario será de 06:00 hasta las 18:00.

Por otro lado, los cantones de La Libertad y Santa Elena siguen a la espera del pronunciamiento de sus autoridades. Según datos del Ministerio de Salud Pública, no hay casos de la variante ómicron en la provincia de Santa Elena.

Sin embargo, el presidente de la Asociación de Bares y Discotecas Exclusivas del cantón La Libertad, Tonny Gómez, explica que “los turistas vienen a recrearse a discotecas y karaokes y se le debe brindar este servicio. En nuestro caso hemos presentado un plan para que se nos permita trabajar”.

También indicó que la contrapropuesta de su gremio es reducir el aforo del 75 % al 30 % y el horario de atención hasta la una de la mañana. Además, la exigencia del uso de la mascarilla y del certificado de vacunación.

Me parece bien que no abran los bares y discotecas, porque eso si implicaría descontrol. No podemos jugar con la vida, menos aquí, donde el servicio de salud pública es pésimo. Antes no pudieron tratar la Covid, peor ahora. Así que no, que se mantenga la medida de que no abran.

Juan Rendón,

​habitante de La Libertad