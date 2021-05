Guayaquil reporta 15 muertes diarias por coronavirus

Las noticias son algo más alentadoras que la semana anterior. Según el informe epidemiológico de la Mesa Técnica de Salud del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Cantonal de Guayaquil, en la semana que va del del 17 al 23 de mayo, el numero de fallecidos por coronavirus en la ciudad disminuyó. La mortalidad pasó de 32,43 % a 30.06 %, lo que marca una disminución en el número de muertes diarias por la enfermedad de 17,14 a 15,2 muertes confirmadas por COVID-19.

A decir del análisis, emitido este 25 de mayo, hace unos minutos, la incidencia de casos confirmados, de igual forma tuvo una baja de 2,9 a 2,5 por cada 10.000 habitantes. Y la tasa de contagio (la capacidad de cada enfermo de poder contagiar a determinado número de personas) es de 0,86.

"La tendencia es una marcada disminución y estabilidad en el número de casos confirmados y sospechosos por COVID-19, de igual forma en los decesos, ocupación de camas de hospitalización y UCI", reza el informe; al precisar que la ocupación de camas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de la ciudad es de 99% en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS); 90 % en los centros del Ministerio de Salud; 95 % en el Hospital Luis Vernaza 95% y 95 % también en las clínicas privadas.

Las camas de hospitalización general para pacientes con COVID-19, están en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) al 53% de su capacidad; en la del MSP 80%, Hospital Luis Vernaza la ocupación es del 84% y 50% en las clínicas privadas.

Sin embargo, pese a las buenas noticias, entre las autoridades y la población existe preocupación por lo observado en el feriados. Playas abarrotadas de personas y aglomeraciones.

Por otro lado hay mucha preocupación por los eventos reportados en este fin de semana de feriado, sobre todo en balnearios cercanos de Gye. Si bien los indicadores confirman que la ciudad se encuentra en ALERTA 2, la proyección era seguir bajando las cifras. pic.twitter.com/cXCdNY9W4m — Jorge Rodríguez C (@jRodriguezECU) May 25, 2021

"Estaría más tranquila con esas cifras si tanto guayaquileño no hubiese salido a las playas o a la Sierra y hubiesen permanecido en casa. En Montañita (Santa Elena) todo fue una locura. Allí posiblemente llegaron visitantes de cada rincón del país. ¿Todos estaban sanos? No lo sabemos. ¿Hubo aglomeraciones? ¿Fiestas? ¿Rumba? Así fue. Ojalá el encierro pasado no haya sido en vano", precisó Katherine Lindo, habitante de Samanes.

En serio , creo que no vamos a salir nunca de la pandemia , la gente no entiende nada #Montañita pic.twitter.com/U4jTw1TwQd — David Quevedo (@davilec69) May 24, 2021