Guayaquil registra dos muertes diarias por COVID-19

Un promedio de dos fallecidos diarios por COVID-19 se registra en Guayaquil, lo que se convierte en la cifra más baja de mortalidad en las últimas tres semanas. Estos datos fueron compartidos por el informe epidemiológico de la Mesa Técnica de Salud del Municipio, la tarde de este martes 24 de agosto.

Es el reporte número 33 y el descenso ocurre cuando la ciudad está vacunando, en colaboración con el Ministerio de Salud Pública, en siete puntos de vacunación que también han batido un récord esta semana con 86.237 dosis aplicadas.

Carlos Salvador, director de Salud del Municipio, pidió a la ciudadanía no bajar la guardia. “La vacunación en la ciudad ha llegado en la actualidad a 588.000 ciudadanos vacunados en nuestros siete puntos, pero el cuidado debe mantenerse con el uso de las medidas de bioseguridad”, recalcó.

El Cabildo indicó, además, que el Hospital Municipal Bicentenario registra "un respiro" con ocho pacientes con COVID-19 en estado moderado. “En la actualidad y gracias a la vacunación, no tenemos mayor cantidad de ingresos y la mortalidad ha bajado notablemente, pero esto indica también que debemos de mantenernos alerta, nosotros mantenemos un plan de contingencia si es que la incidencia del virus se manifestara al alza”, señaló Iván Barreto, director del Hospital Bicentenario.

El epidemiólogo municipal Carlos Farhat explicó que la estabilidad en las cifras obedece a la vacunación. “En la semana 33 hubo días que no hubo fallecidos, los casos Delta se manifiestan en las personas que aún no han recibido la dosis completa de la vacuna, debemos sostener las medidas y la responsabilidad que hemos mantenido hasta ahora, el estar inoculados totalmente no permite que nos olvidemos lo que hemos pasado”.