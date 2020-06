Red de maestros eleva su protesta por sueldos impagos

Al unísono de "¡dinero para la educación, no para la corrupción!", integrantes de la Red de Maestros y Maestras del Ecuador realizaron un plantón en los exteriores del edificio de la Gobernación del Guayas para pedir el pago de sus sueldos, que indicaron están impagos desde mayo.

Red de maestros y maestras del Ecuador reclaman sus sueldos impagos y dicen no a la reducción de la misma. Esto ocurre en las afueras de la Gobernación, en Guayaquil.



Fotos: Amelia Andrade pic.twitter.com/U3XqEZszIw — Diario Expreso (@Expresoec) June 17, 2020

La actividad se dio este la mañana de este 17 de mayo, pero antes del manifiesto los maestros ocuparon el centro de la Plaza de la Administración del Municipio de Guayaquil para conectarse a la red de Internet pública para dar las clases virtuales.

Coincidieron en que por la falta del pago de los sueldos del magisterio, no han tenido dinero para pagar las planillas de servicios básicos e incluso de Internet, lo que complica la jornada de teletrabajo.

Plantón. Los docentes se instalaron además para exigir el pago de sus sueldos. Juan Ponce

"Nos hemos visto obligado a hacer esto porque ya nos han cortado el Internet, y estamos aquí para conectarnos y seguir con nuestra labor", manifestó David Salvador.

Agustín Lindao, coordinador de la Red de Maestros, señaló que hay algunos distritos que ya han empezado a cancelar, pero considera que estos retrasos no pueden seguir registrándose en el país ya que afecta a los 160.000 maestros.

Ciudadanos que se encontraban en el lugar, apoyaron la reacción de los docentes. "Hemos visto casos de cómo ante la falta del Internet, ellos y nosotros, las padres, y los alumnos no pueden estudiar. El Ministerio de Educación debe pensar en otras medidas. No es lógico que tengamos que pasar por esta situación. Piensen en alternativas. No es justo para nadie", señaló Claudia Salame, habitante del norte de Guayaquil.