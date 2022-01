La queja de Mucho Lote 2 logra que el Municipio repare las calles minadas

La semana pasada, EXPRESO publicó una nota en la que los habitantes de la ciudadela Mucho Lote 2, en Guayaquil, hacían un llamado para que la Alcaldía tome en cuenta sus necesidades. Lamentaban que la avenida Costanera NE, la de ingreso al complejo habitacional, presente huecos que no han sido cubiertos desde hace al menos dos meses.

Aseguraban que estos daños se reportaron tras los trabajos que Interagua ejecutó entonces en el sitio; y alertaban que los huecos, en algunos puntos, eran tan grandes que dañaban los vehículos y hacían hasta tambalear a los motociclistas.

#URGENTE Señores @interagua @alcaldiagye @CynthiaViteri6 a quien corresponda... hace unos meses rompieron la calle de ingreso a @Urb_MuchoLote2 y hasta el momento esta es reparada...Notar que esta es una via de alto tráfico y q la larga daña los vehículos pic.twitter.com/mpbXEbtNTh — Christian (@c_aroni) November 26, 2021

Frente a ello, el Municipio ha empezado a pavimentar las calles. Según dijo en un comunicado de prensa, público este 10 de enero, son 1.400 metros cuadrados de pavimento asfáltico los que se usarán para rehabilitar las calles de la etapa Segovia en la urbanización.

"Estas labores están contempladas en el cronograma de trabajo que realiza el Municipio de Guayaquil en barrios y ciudadelas de la urbe. Los trabajos contemplan la remoción de la carpeta asfáltica que ya cumplió su vida útil, el desalojo del material, la imprimación para la reposición completa con una carpeta nueva de 1 y dos pulgadas de espesor", señaló

Para residentes como Blanca Garzón, habitante del complejo habitacional, ya era hora de que los trabajos se ejecuten. "Aquí nos deben tantas cosas todavía, el mismo malecón, más áreas verdes públicas. Mucho Lote 2 no es lo que compramos, no se parece en nada a la promesa de venta. Aún así, me alegro de no tener que circular más en vías minadas... Por lo menos uno de los pedidos han sido atendidos", precisó la habitante.

En el mismo lugar, como publicó EXPRESO días atrás, los vecinos de la urbanización Salamanca exhortaron a que Interagua coloque los sumideros faltantes, teniendo en cuenta que el invierno se aproxima. “Ya ha pasado un año desde que solicitamos ayuda y respuestas. No hay zonas de desfogue. Y no solo en este punto, hay muchos otros en toda la urbanización. Nos preocupa lo que podamos vivir en los meses que vienen”, señaló la residente Delia Ortiz. Sobre este punto, el Municipio no ha dicho nada.

Terminen de asfaltar las calles principales del sector, y cumplan con el malecón prometido y el estudio vial para la circulación vehicular. Eso nos sigue faltando. Carlos Molina,

​habitante

La comunidad exhorta a que solucionen esta molestia. "No queremos ahogarnos durante los días que vienen", agregó Roberto Jiménez, residente.