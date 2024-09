El Puente de la Unidad Nacional se cierra de forma parcial: ¿por cuántas horas?

Aunque cada semana el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) anuncia que algunos carriles del Puente de la Unidad Nacional se cerrarán, los conductores no se acostumbran al anuncio y tampoco se limitan a denunciar su descontento.

"Llevamos meses así y no terminan de una vez por todas de intervenir el complejo de puentes, no lo entiendo. La última vez el cierre duró días, precisamente el fin de semana; y cuando se supone que íbamos a librarnos ya de estos cierres, viene el MTOP y anuncia otro. ¿Hasta cuándo?", se preguntó la residente de La Puntilla, en Samborondón, Noraima Noroña; quien la noche del pasado jueves 5 de septiembre, que iniciaron las labores, tuvo ya complicaciones para circular debido a los bloqueos con los que se topó para movilizarse hacia Guayaquil.

¿Hasta cuándo dura el cierre?

Esta vez el cierre, que inició la noche del pasado 5 de septiembre, durará hasta el sábado 7 de septiembre y los trabajos, que serán intermitentes, se harán únicamente en horario nocturno: entre las 21:00 y las 5:00 del día posterior. En el lugar, donde en repetidas ocasiones se han reportado quejas por el estado en el que se encuentra la vía, la semana anterior se colocaron nuevas juntas en el puente. Ahora, según el comunicado oficial, se harán trabajos de limpieza y retiro de material existente.

"Para ejecutar las labores, el personal del MTOP cerrará un carril, hará la limpieza y lo habilitará. Luego continuará con el siguiente carril bajo la misma mecánica de trabajo hasta concluir", detalla el anuncio; al explicar el tipo de tarea intermitente que se hará.

Durante la intervención, agentes de la Comisión de Tránsito (CTE) estarán en el lugar para vigilar la correcta movilización. Los conductores esperan que los trabajos se realicen conforme a lo previsto para evitar posibles atascos, como los registrados el fin de semana anterior.

Los últimos trabajos realizaron generaron quejas

"El domingo salir de La Puntilla hacia Guayaquil fue bastante molestoso. Hubo carril de contraflujo, pese a ello demoramos en salir y nos quedamos atascados. Vivo en una ciudadela cercana al puente, por lo que no opté por usar el otro que me conecta con Guayaquil y desemboca en Sauces. Esta vez, si noto el mismo atolladero, preferiré darme la vuelva y tomar el camino más largo. Tengo un negocio en Guayaquil, de entretenimiento, por lo que me veo obligado a salir en las noches", señaló Moisés Carrillo, residente del sector.

Patty Torres, también residente de La Puntilla, coincidió en que el fin de semana anterior, el del 31 y 1 de septiembre, las vías se congestionaron. "Cada que hacen intervenciones en la obra pasa lo mismo. Entiendo que la entidad debe trabajar, ¿pero debe ser todo tan demorado? Y es que llevan, si no me equipo, dos o tres meses en lo mismo. ¿Será este el último cierre? Ojalá que sí", pensó la ciudadana.

