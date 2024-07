Proyecto Esperanza Guayaquil cumplió 10 años de servicio pastoral

Un acompañamiento espiritual, psicológico y emocional ante la perdida de un hijo producido por un aborto. Esa es la misión del proyecto Esperanza Guayaquil, un espacio, que durante diez años, han trabajado en un control integral en la vida de las familias. La iniciativa nació en 2014 como fruto del VI Congreso Internacional Provida.

Calcio y Zinc Preconcepcional: Reducción del Riesgo de Hipertensión en el Embarazo Leer más

En ese evento desarrollado en la ciudad de Guayaquil, en el año 2013, participaron las fundadoras del Proyecto Esperanza Chile Elizabeth Buster y Adriana Avendaño. Ambas incentivaron a crear la pastoral con el consentimiento del entonces arzobispo Antonio Arregui y la compañía del sacerdote Freddy Barzallo, encargado de la Pastoral Familiar.

(Te puede interesar: Noboa celebra victoria de Ecuador sobre México y le dedica líneas a "el prófugo"

En sus inicios brindaron talleres a los primeros voluntarios que se dedicaron a las víctimas del síndrome Post – Aborto y culminaron con la misa de envío el 28 de junio de 2014, en el Santuario Nacional de Schoenstatt.

En sus inicios brindaron talleres a los primeros voluntarios que se dedicaron a las víctimas del síndrome Post – Aborto. Cortesía

Proyecto Esperanza ha acompañado a 53 padres y continúan atendiendo a más personas que le han tocado pasar por el proceso doloroso. Fátima, como llamaremos a una de las víctimas pasó por dos procesos de aborto en su juventud. “Nunca tuve paz en mi corazón, siempre viví con ese remordimiento de por qué lo hice...porque tenían derecho a vivir. Recién el año pasado yo me liberé de todo esto que me martirizaba el corazón porque no tenía que haberlo hecho nunca”, contó la joven que vive agradecida con las charlas y el proyecto “sanador.

(Sigue leyendo: Fenocín coordinará con el FUT la movilización del 4 de julio

¿Qué se necesita para ser un youtuber? Leer más

El mayor desafío es que “los padres reconozcan que están sufriendo el síndrome post aborto, siendo la negación el primero de los síntomas. Los acompañamos pastoralmente por medio de herramientas que los ayuden a sentirse perdonados a través de la misericordia de Dios, para el encuentro en su corazón con su hijo que no pudo nacer”, explica María Antonieta Lara, coordinadora de Proyecto Esperanza.

Actualmente, las víctimas cuentan con el acompañamiento espiritual del padre Yair Rodríguez y 18 voluntarios, especialistas en el área pastoral y medica, quienes se han sumando a través de las capacitaciones a los nuevos miembros del Proyecto Esperanza.

La pastoral también brinda capacitaciones sobre los peligros y consecuencias del aborto en instituciones educativas, parroquias y eventos provida. Los casos de aborto no dejan de ser reales en jóvenes que por presión toman la decisión

Para leer contenido de calidad sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ