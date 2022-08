Posorja: Un nuevo pez remo fue hallado por pescadores

No solo fue la primera vez de Luis Nazareno, sino de los otros 17 pescadores que iban en su barco. Entre las aproximadamente 20 toneladas de pez morenillo, brillaba la piel blanda de un pez remo. Ellos son oriundos de Posorja y fueron quienes hallaron este 'pez terremoto', en la parroquia Posorja, de Guayaquil.

Luis tiene 47 años, 35 de los cuales ha vivido como pescador. En todo este tiempo es la primera vez que atrapa y tiene tan de cerca uno de estos peces. Cuenta que salió, junto a sus compañeros, a bordo de la embarcación Don Egver, a las 15:00 del sábado 31 de julio de 2022. Cuado eran las 23:15 aproximadamente, sacaron las redes y ahí estaba el pez.

Al principio, sus compañeros pensaron que se trataba de un pez Dorado, pero luego notaron que era un Remo. "Mis compañeros lo querían botar al agua, pero no. Lo trajimos y la gente empezó a tomarse fotos", comentó. El pez mide 2,50 metros aproximadamente.

Asímismo, el martes 26 de julio de 2022, en la parroquia de Anconcito, en Santa Elena, Christian Muñoz, un pescador artesanal, capturó un pez similar mientras realizaba sus tareas de pesca. El hallazgo también generó conmoción. Por otro lado, el 11 de julio de 2022, un ejemplar de esta especie apareció en costas chilenas y solo tres días después un sismo de 5,1 grados golpeó a Guayas. Otros dos veces han aparecido en Esmeraldas.

Luego de que aparecieran los ejemplares en el país, el pasado 30 de julio de 2022, el Instituto Geofísico aclaró con una infografía a detalle que el pez no es sinónimo de la premonición de un evento sísmico o catástrofe de índole natural, como se ha viralizado en redes sociales.

"En Japón, el folclore dice que las apariciones poco comunes de peces de aguas profundas son un precursor de terremotos. Si se demuestra que este folclore es cierto, la aparición de peces de aguas profundas podría ser información útil para la mitigación de desastres. Sin embargo, no se ha realizado una encuesta estadística sobre este tema porque aún no se ha compilado una base de datos de dicha información", indicó con base en la Investigación de Orihara et al, del 2019.

En la publicación, el instituto adjuntó una investigación realizada en ese año por científicos japoneses, sobre la posible correlación entre el aparecimiento de peces de mar profundo en la superficie y la ocurrencia de sismos de grandes magnitudes.

Sin embargo, después de un análisis de datos de 336 sismos y 221 reportes de apariciones de peces de aguas profundas (pez remo o pez cinta), registrados entre 1928 y 2011, solo uno de esos sismos ocurrió al poco tiempo de la captura de esas especies. Por ello, los científicos sostuvieron que no se puede concluir la existencia de una relación entre esas dos variables.