Entre política y perreo: Jombriel responde tras su video viral con Luisa González

El video que mostró a la candidata presidencial Luisa González bailando al ritmo de Tierra Canela junto al cantante ecuatoriano Jombriel encendió las redes. La escena, que ocurrió a días de las elecciones del pasado 13 de abril, desató todo tipo de reacciones: desde aplausos hasta críticas intensas. Jombriel, nombre artístico de Jonathan Gabriel Cedeño Romero, decidió hablar. A través de sus historias en Instagram, el joven artista de 21 años respondió este 14 de abril a quienes cuestionaron su presencia en el evento político.

“No trataré de explicar nada, solo mis fanáticos reales y los que me quieren sabrán que lo único que hice fue hacer mi trabajo”, escribió, tajante. “Porque por algo me contratan, ¿no?”

La frase no tardó en viralizarse y dividió aún más las opiniones. Algunos lo defendieron como un joven que está aprovechando su momento y trabajando duro, mientras otros lo acusaron de "mezclar música con política".

"Es solo trabajo, me guste o no su música, no creo que esté mal que participe en una campaña. Eso no tiene nada que ver. Nada", señaló Gustavo Rendón, guayaquileño.

Este fue el mensaje que Jombriel publicó en su cuenta oficial de Instagram. Captura de video

Del freestyle callejero a los charts en Japón





La historia de Jombriel, como lo ha publicado antes EXPRESO, no es común. Nació en Esmeraldas y, como muchos jóvenes ecuatorianos, soñaba con ser futbolista. Pero fue la pandemia de 2020 la que lo hizo mirar a la música como algo más que un hobby. Empezó en las calles haciendo freestyle, hasta que “Parte y Choke” lo catapultó al estrellato.

Hoy, esa canción cuenta con más de 100 millones de reproducciones en YouTube, un remix con Ryan Castro y un contrato con Warner Music.

Y mientras los comentarios llovían tras el video con Luisa González, él tenía otro motivo para celebrar: su más reciente tema, “Vitamina” (junto al colombiano DFZM), entró al puesto 70 en las listas musicales de Japón.

Un mensaje con banderas y un dedo alzado





En sus historias, Jombriel mezcló emojis de Ecuador, Venezuela, Cuba y un globo terráqueo, quizás como mensaje de unión latinoamericana o de sus próximos destinos musicales. Pero cerró con una imagen contundente: su dedo medio levantado y una frase directa: “A esos que están tirando hate, agradezcan que estamos abriendo las puertas pa’ que Ecuador se haga una industria. Cien millones de reproducciones. Somos los primeros en meter 100 millones en YouTube y Spotify.”

Pese a la polémica, Jombriel asegura que no se quedará en el ruido mediático. Ya anunció un nuevo lanzamiento para fines de abril, con el que espera seguir ampliando su impacto en la escena urbana internacional.

