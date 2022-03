El perro en el momento que fue rescatado. El can tiene aproximadamente cinco años

Otro caso más que causa indignación en Guayaquil. El pasado 21 de marzo, un perro maltratado fue rescatado en el sector del Guasmo, por una activista y actualmente se encuentra en el CAMI del Kartódromo, donde está recibiendo cuidados veterinarios.

El perro, de 5 años según precisa un comunicado enviado por la Alcaldía la tarde de 23 de marzo, llegó al Centro Transitorio de Bienestar Animal y está siendo atendido por una lesión en una de sus patas.

El perro vivía en la calle y sufría maltrato por algunos moradores en el Guasmo Sur. Al día siguiente del rescate, un video con las agresiones que sufrió se difundió en redes sociales.

Un perrito, cuyo caso de maltrato se hizo viral en las redes sociales, se encuentra en estado de evaluación en el CAMI del Kartódromo. pic.twitter.com/5kSf4Cd059 — Alcaldía Guayaquil (@alcaldiagye) March 23, 2022

La Dirección de Bienestar Animal realiza las investigaciones pertinentes para ubicar e identificar al responsable del maltrato que aparece en el video y sancionarlo.

Desde enero hasta la actualidad se han rescatado 132 animales en estado de calle o que sufrían maltrato, entre ellos los 5 perros y 2 gatos de Cumbres de Los Ceibos, cuyo dueño de las mascotas fue acusado de maltratarlos.

Para la ciudadanía, urge que este tipo de situaciones no se repitan más. "No sé por qué estamos teniendo comportamientos tan horribles. ¿En serio pegarle a un animal no les pesa en el alma? ¿Por qué maltratarlos? ¿Por qué herirlos? ¿Por qué nuestras sanciones continúan siendo tan débiles?", cuestionó Rolando Marín, habitante de Urdesa.

@GYEanimal porfa su ayuda urgente.



Este perrito lo reporte a su departamento el día miércoles 9 de marzo



Un rescatista se contacto conmigo, le explique y lo fueron a ver al perrito



Pero desde ese entonces no tengo noticias del perrito y no me da información@RescateAnimalEC pic.twitter.com/x23OkBHczE — JR 🌿 (@jrgallegosochoa) March 11, 2022

Solo en las redes sociales, se queja la ciudadanía, a diario se difunden imágenes y videos lamentables de este tipo de maltratos. "Ves en cajas a perros y gatos siendo vendidos, amarrados a un balcón o a la puerta externa de una casa. Ves animales flacos bajo la lluvia. ¿Qué está pasando con Guayaquil? El hecho de vivir en violencia, ¿nos está afectando? Por favor, reaccionen y cambien; y si no, que el peso de la ley caiga sobre ustedes", dijo con indignación Nathalia Cordero, guayaquileña que habita en Samanes.